Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.24 комментария
Взрыв произошел в многоэтажном доме под Киевом
Неизвестный предмет взорвался в Белой Церкви под Киевом, один человек погиб
В Белой Церкви Киевской области в результате взрыва неустановленного предмета в квартире многоэтажного дома погиб один человек, трое, включая ребенка, спасены, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, разрушены перекрытия между вторым и пятым этажами, после чего произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар, передает ТАСС.
Во время работ из-под завалов извлекли тело одного человека. Из разрушенного дома спасли трех человек, среди них ребенок 2016 года рождения, который госпитализирован в больницу. Работы на месте происшествия продолжаются, есть вероятность разрушения конструкций дома, сообщили в ГСЧС Украины.
Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения.