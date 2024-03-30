Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.15 комментариев
На Украине зарегистрировали первые браки онлайн
На Украине 29 марта впервые зарегистрировали браки онлайн, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что теперь для регистрации брака молодоженам не нужно лично идти в ЗАГС. Жених и невеста могут подать заявления через всеукраинский онлайн-сервис «Действие». После этого сотрудник ЗАГСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи, а молодожены подпишут актовую запись о браке электронной подписью, передает ТАСС.
Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что услуга «женитьбы прямо в приложении» максимально безопасна и проходит несколько этапов верификации.