  • Новость часаПисториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы
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    18 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    21 комментарий
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 21:12 • Новости дня

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

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    3 марта 2024, 09:19 • Новости дня
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки

    Washington Post: Солдаты ВСУ пожаловались на хаос и панику при отступлении из Авдеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отступление ВСУ из Авдеевки было неорганизованным и паническим, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат.

    Как приводит издание слова украинского военного, отступление было дорогой смерти, передает РИА «Новости». Он добавил, что наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами ВС России.

    Другой украинский солдат рассказал, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.

    Напомним, 26 февраля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что Авдеевка полностью зачищена от военных ВСУ.

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    3 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Российские военные подбили еще один танк Abrams

    Российские военные подбили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие ВС России поразили танк Abrams производства США на Авдеевском направлении, рассказал представитель предприятия-производителя FPV-дронов «Упырь».

    Он рассказал ТАСС, что после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» танк Abrams загорелся. Сперва 30-я бригада пехоты помогла сбить гусеницу танку, а затем было два попадания боеприпасами ПГ-7В.

    Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев, танк Abrams уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении, ВСУ за сутки потеряли там около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 контратак формирований 59-й мотопехотной, 53-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в Тоненьком, Орловке, Первомайском и Бердычах, также отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».

    В Минобороны добавили, что ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три танка, две боевые бронированные машины, САУ Krab и «Гвоздика» и два орудия «Гиацинт-Б».

    Ранее бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Kirpi в Авдеевке и раскритиковали его за плохую работу печки.

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    3 марта 2024, 11:26 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром

    Минобороны: ВС России сорвали попытку ротации ВСУ в районе Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

    По его словам, ВС России пресечены попытки противника провести ротацию в районе Угледара, уничтожена инженерно-саперная группа, передает РИА «Новости».

    Гордеев добавил, что за сутки российские войска уничтожили 16 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления дронами и склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

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    3 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

    По его словам, по состоянию на утро около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии, передает РИА «Новости».

    Демченко пояснил, что увеличение очередей связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.

    Напомним, власти Польши угрожают закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    3 марта 2024, 09:55 • Новости дня
    На Западе рассказали об уничтожении техники НАТО на Украине

    InfoBRICS: Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

    Как говорится в материале, ВС России отлично развенчивают мифы о «превосходстве» оружия НАТО. Босник добавил, что начало 2024 года выдалось удручающим для ВСУ, потерявших несколько образцов новейшей натовской техники, передает РИА «Новости».

    Как указал обозреватель, российские силы успешно ликвидируют не только западные системы ПВО, но и различную бронетехнику.

    Ранее командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат сообщил, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 18:20 • Новости дня
    Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России.

    По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».

    Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 08:05 • Новости дня
    Воздушная тревога прозвучала в четырех областях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской, областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 07.23 мск, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

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    3 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Рада: Расходы офиса президента Украины на командировки за год превысили траты шести ведомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники офиса президента Украины за год потратили на командировки больше средств, чем сотрудники шести украинских министерств вместе взятых, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По его словам, офис президента Украины за год за государственные деньги наездил больше, чем сотрудники Минюста, МВД, Минобразования, Минагрополитики, Минэкологии и Минспорта вместе взятые, передает ТАСС.

    Железняк добавил, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о президенте Владимире Зеленском, расходы на поездки которого прописываются отдельно. Цифр при этом он не привел.

    Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов.

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    3 марта 2024, 12:19 • Новости дня
    Жителей Энергодара предупредили о минах-ловушках в виде «фонариков»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные разбрасывают по Энергодару (Запорожская область) взрывоопасные предметы, напоминающие фонарики, сообщает администрация города.

    Как говорится в сообщении, по городу разбрасываются фонарики, при нажатии на которые срабатывает детонатор, и они взрывается, передает ТАСС. В администрации призвали не поднимать неизвестные предметы и предупредить детей об их опасности.

    Ранее ВСУ нанесли удары по жилым районам Энергодара.

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    3 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли двое жителей

    Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц», – приводит сообщение представительства ТАСС.

    В результате  ударов повреждено три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры.

    Отмечается, что на горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на донецком – пять. Всего украинские военные выпустили по республике 34 единицы различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов, повредив линию электропередачи. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

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    3 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Киев выделил на фортификации в подконтрольной части Запорожской области 34,2 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины выделил 1,3 млрд гривен (34,2 млн долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Иван Федоров.

    Выделенную сумму на строительство фортификаций он назвал рекордной, а также отметил, что строения возводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, передает РИА «Новости».

    Накануне в Минобороны России сообщили, что новороссийские и ставропольские десантники заняли на Запорожском участке опорные пункты ВСУ около Вербового, взяв в плен несколько украинских военных.

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      18 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      21 комментарий
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
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      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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