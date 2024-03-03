Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.18 комментариев
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».
До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, передает РИА «Новости».
Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.