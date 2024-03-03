Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».

Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.