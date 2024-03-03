Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

  • Новость часаНа Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Париж сделал из клопов «оружие России»
    Израильский политик указал на ухудшение отношений с Россией
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Маск поддержал идею о необходимости распустить НАТО
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    14 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    19 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 18:20 • Новости дня

    Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России.

    По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».

    Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (7)
    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Коментарии (19)
    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 20:42 • Новости дня
    Средства ПВО поразили воздушные цели над Финским заливом

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти сработали средства ПВО, поражены воздушные цели

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    О работе средств ПВО в Ленинградской области Дрозденко написал в своем Telegram-канале. Также он опубликовал момент поражения воздушной цели. По его словам, жертв и разрушений нет.

    Между тем, экстренные службы направлены в район Санкт-Петербургского порта Бронка из-за сообщений об инциденте, чтобы выяснить ситуацию, передает ТАСС со ссылкой на власти Петродворцового района Петербурга.

    Ранее жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы «хлопках и взрывах» над Финским заливом, Источник РИА «Новости» сообщил, что поступали звонки по линии 112 от жителей Ломоносовского района Ленобласти.

    По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

    Газета ВЗГЛЯД писала о появлении дрона в Петербурге, и какие меры должна принять Россия.

    Коментарии (17)
    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (8)
    3 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор офицеров ВВС Германии об атаке на Крымский мост свидетельствует об их тяжелом умственном состоянии, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Она напомнила, что один из офицеров сказал, что «мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет». Речь идет о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах, а офицеры говорили так, будто это «законная военная цель», подчеркнула Кнайсль, передает ТАСС.

    «Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», – сказала экс-министр.

    Она указала на то, что немецким офицерам должны были, по крайней мере, преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, но эта беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (2)
    2 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ над Ленобластью

    Минобороны: ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в Ленинградской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, а также один дрон – над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Между тем, в оперативных службах сообщили ТАСС, что над Финским заливом были сбиты два беспилотника, они упали в воду.

    Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал о работе ПВО в Ломоносовском районе региона. По его словам, цели были сбиты акваторией Финского залива, жертв и разрушений нет.

    Коментарии (11)
    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Депутат ФРГ назвал цель публикации разговора немецких военных

    Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Запись разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту опубликована, чтобы не допустить поставки ракет Taurus на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».

    Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (3)
    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (8)
    2 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    Сийярто: Венгрии не нужен транзит газа через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешту для обеспечения безопасности поставок энергоресурсов не нужен транзит через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Министр заявил, что «Турецкий поток» снабжает Венгрию газом, поставки энергии в республику в безопасности, транзит через Украину Будапешту не нужен, но страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто сообщил, что Турция и Болгария согласились сохранить транзит российского газа.

    Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (9)
    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

    По его словам, по состоянию на утро около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии, передает РИА «Новости».

    Демченко пояснил, что увеличение очередей связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.

    Напомним, власти Польши угрожают закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

    Коментарии (5)
    3 марта 2024, 00:13 • Новости дня
    В ДНР из-за обстрелов ВСУ за сутки погибли двое жителей

    Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя погибли

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц», – приводит сообщение представительства ТАСС.

    В результате  ударов повреждено три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры.

    Отмечается, что на горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на донецком – пять. Всего украинские военные выпустили по республике 34 единицы различных боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов, повредив линию электропередачи. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

    Коментарии (0)
    Главное
    Украинский солдат рассказал о панике и хаосе при отступлении из Авдеевки
    Ветеран из Херсонской области: Херсонщина – это исконно русская земля
    Полиция Берлина в ходе спецоперации не нашла «красноармейцев»
    Затонувший британский сухогруз создал угрозу экологии Красного моря
    Политики Техаса договорились добиваться независимости штата
    В Ингушетии ликвидированы шесть боевиков
    Во Франции назвали «позором» жилищные условия в Олимпийской деревне Парижа

    От нефти ждут исторический скачок

    Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов, либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии и какой наиболее вероятен? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными

    «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву. Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Париж сделал из клопов «оружие России»

    Целая информационная кампания началась во Франции с целью переформатирования общественного мнения по вопросу отправки войск на Украину. Французское общество резко против такой авантюры. Какими приемами его пытаются переубедить и при чем тут клопы, ставшие угрозой для предстоящей в Париже Олимпиады? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      14 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      19 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............