Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.14 комментариев
Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте
Экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России.
По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».
Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.
Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.