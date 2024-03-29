Российские НПЗ нарастили производство бензина после ряда ЧП

Tекст: Елизавета Шишкова

«Наши компании уже увеличили те мощности, которые имеются, их загрузку, что дало возможность поставить на биржу больше объемов бензина и дизельного топлива», – передает его слова ТАСС.

Новак добавил, что совместная работа с Минтрансом и РЖД позволила оптимизировать логистику и увеличить объемы вывоза нефтепродуктов с заводов.

«Основной вопрос для увеличения загрузки – это увеличение объемов вывоза нефтепродуктов с заводов и доставка их до потребителей: как на внутренний рынок, так и на внешний. Заводы работают непрерывно и не могут останавливаться», – отметил вице-премьер.

Новак также подчеркнул, что экспорт дизельного топлива из России не будет запрещен, так как его производство в два раза превышает потребности внутреннего рынка.

Ранее США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано такое указание Вашингтона.