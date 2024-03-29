Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.2 комментария
Российские НПЗ нарастили производство бензина после ряда ЧП
После серии происшествий на НПЗ, российские нефтяные компании увеличили производство бензина. Это стало возможным благодаря росту загрузки имеющихся мощностей и улучшению логистики, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Наши компании уже увеличили те мощности, которые имеются, их загрузку, что дало возможность поставить на биржу больше объемов бензина и дизельного топлива», – передает его слова ТАСС.
Новак добавил, что совместная работа с Минтрансом и РЖД позволила оптимизировать логистику и увеличить объемы вывоза нефтепродуктов с заводов.
«Основной вопрос для увеличения загрузки – это увеличение объемов вывоза нефтепродуктов с заводов и доставка их до потребителей: как на внутренний рынок, так и на внешний. Заводы работают непрерывно и не могут останавливаться», – отметил вице-премьер.
Новак также подчеркнул, что экспорт дизельного топлива из России не будет запрещен, так как его производство в два раза превышает потребности внутреннего рынка.
Ранее США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связано такое указание Вашингтона.