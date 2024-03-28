Путин пообещал нарастить инфраструктурные кредиты регионам до 250 млрд рублей в год

Эксперты: Трагедия в «Крокусе» и атаки на Белгород сплотили всю Россию

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Теракт в «Крокусе» – это атака на всю Россию, на все наше общество, а не только на конкретный концертный зал», – заявил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. По его словам, противник был заинтересован в том, чтобы воспрепятствовать мобилизации общества в России.

«Эта атака имела одну единственную цель – посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но наше общество ответило на преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», – добавил аналитик.

Теракт в «Крокусе» нельзя отрывать от происходящего в Белгороде, это звенья одной цепи, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. «Произошедшее – это продолжение украинского национализма. Они так же сейчас обстреливают мирных людей в Белгородской и других областях. У них абсолютно классическая террористическая цель – запугать наш народ. Украинский терроризм – это прямая реальная угроза народу России. Это реальность, которую мы должны учитывать и с которой мы справимся», – указал он.

Внимания заслуживают и информационные атаки, организованные Западом и Украиной в первые часы после трагедии. «Появлялись вбросы о новых терактах в разных городах России, о виновности представителей тех или иных этнических групп, о якобы халатности властей и правоохранителей. Соцсети и блогосфера были насыщены конспирологией», – напомнил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

«Но наши враги просчитались, мы сразу увидели реакцию нашего общества, сопереживание и активные действия наших сограждан. И впредь нам не стоит поддаваться на провокации. Наше общество исходит из того, что правоохранительные органы работают оперативно и слаженно, а президент Владимир Путин держит ситуацию на контроле. Мы должны соблюдать информационную гигиену», – подчеркнул он.

Спикер также отметил, что все погибшие в теракте – мирные граждане, пришедшие вечером в пятницу отдохнуть после работы на концерте легендарной рок-группы «Пикник». «Многие из погибших и пострадавших пришли вместе с детьми. Совершившие массовое убийство мирных граждан террористы получили приказ от организаторов убить максимальное количество людей – столько, сколько они смогут», – указал докладчик.

Долгосрочный замысел заказчиков теракта, по мнению политолога Александра Рудакова, был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий с переходом в острый конфликт. «Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в свое время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие 30 лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок», – пояснил он.

«Многие обращают внимание, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей – русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», – добавил докладчик.

При этом проявление героизма и смелости людей во время теракта стали «лучом света во мраке», указала политолог Анна Федорова.

«Злоумышленники ждали, что наши люди в ситуации катастрофы будут бежать по головам, отталкивая друг друга. Но с реальностью спорить невозможно. Наши сограждане способны на чудеса, на подвиги, что показала катастрофа в «Крокусе», – отметила эксперт.

Ответственно к помощи гражданам подошел и бизнес. «Например, в «Яндекс. Такси» отреагировали мгновенно – сделали поездки в районе «Крокуса» бесплатными. Не отстали и банки, заявляя о списании кредитов, о пересмотре договоров. «Авито» включилось в помощь со съемным жильем для родственников пострадавших. Российский бизнес начал по-другому жить. Он стал ощущать себя частью общества, которая может и должна помогать нуждающимся», – делает вывод политолог.

Что касается реакции зарубежных стран, то в большинстве своем международное сообщество выразило огромную поддержку семьям погибшим и пострадавшим в теракте, заметил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория».

«Особенно хотелось бы выделить лидеров почти всех стран СНГ, которые выразили сочувствие и вновь подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом. Большая часть мира – от президентов до простых граждан – показала, что в трудный для России момент политика отходит на второй план, а на первый план выходит человечность», – указал он.

Однако нашлись и такие страны, которые проявили себя неадекватно. «Латвия, например, запретила гражданам приближаться к российскому посольству, чтобы почтить память жертв теракта. Абсолютно бессмысленная и бесчеловечная демонстрация русофобии – только так это можно назвать. Глава МИД Литвы вроде выразил соболезнования, но призвал «не терять фокус», видимо, намекая на все политические противоречия между нашими странами», – напомнил спикер.

«Если мы рассмотрим реакцию США, то она особо примечательна. Госсекретарь Энтони Блинкен и представитель Белого дома Джон Кирби осудили теракт. Однако Кирби затем сразу заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения, хотя его об этом и не спрашивали. По-моему, своим заявлением он только усилил убежденность многих людей в том, кто является заказчиком этого теракта», – заметил политолог.