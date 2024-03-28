  • Новость часаПутин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Болгария тянула с отправкой оружия Украине в интересах России
    ВС России авиаударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ
    В МИД заявили о готовности России предпринять политические шаги по итогам расследования в «Крокусе»
    Лева из «Би-2» назвал себя банкротом
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    В Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины
    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»
    Захарова: Британия передала России ответ Юлии Скрипаль
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    Общественный гнев понятен – когда врачи рассказывают о том, что террористы в упор расстреляли 10-летнюю девочку, любой нормальный человек желает им смерти. И практически любой с непониманием отнесется к тому, кто станет что-то рассказывать про гуманизм или про несовершенство судебной системы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    28 марта 2024, 08:38 • Новости дня

    Польша назначила нового командующего Еврокорпусом

    Командующим Еврокорпусом назначен польский генерал Блазеуш

    Tекст: Ольга Никитина

    На сайте польского министерства национальной обороны сообщается, что новым командующим Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) назначен генерал Петр Блазеуш.

    Генерал Блазеуш – один из самых опытных польских военачальников. Он командовал польским контингентом в Афганистане (2011-2012), а с 2021 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба Войска Польского, передает ТАСС.

    В среду Минобороны республики отозвало генерала Ярослава Громадзиньского с этой должности, которую он занимал с июня 2023 года. В отношении Громадзиньского проводится проверка со стороны контрразведки.

    27 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе

    Коротченко назвал критику авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ частью информационной войны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и по сути некомпетентна.

    Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать таким образом условия для продвижения по всей линии соприкосновения. По его словам, оценка авиабомб от людей, не имеющих отношения к боеприпасной отрасли, выглядит непрофессионально и предвзято, передает РИА «Новости».

    Ранее американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    Коментарии (18)
    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

    Коментарии (34)
    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

    Коментарии (38)
    27 марта 2024, 13:40 • Новости дня
    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии

    Политолог Трухачев: Орбан переживет уличные протесты в Будапеште

    Политолог оценил перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Протесты в Венгрии выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки населения перед выборами в Европарламент. Я не думаю, что Брюссель будет убирать Виктора Орбана с помощью демонстраций. ЕС просто подвергнет его обструкции и попробует привести лояльные себе силы на голосование, сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана.

    «В Венгрии есть граждане, недовольные политикой Орбана. Более того, именно столица ранее голосовала против его партии. Поэтому неудивительно, что в Будапеште прошло факельное шествие», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика – это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому, я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», – отмечает собеседник.

    «В данном протесте заинтересованы лидеры венгерской оппозиции. Они хотят проявить себя, чтобы получить поддержку населения и Брюсселя. Дело в том, что в скором времени будут проводиться выборы в Европарламент. Практически все, что происходит в ЕС сейчас, следует рассматривать через призму этого голосования», – подчеркивает он.

    «Я не думаю, что против Венгрии будут применяться майданные технологии. Это страна Евросоюза, границы у нее открыты, и масштабные выступления могут быть опасны для соседних государств. Поэтому Орбана будут подвергать обструкции на уровне ЕС, не давать денег, поддерживать оппозицию и готовить общественное мнение против него. Все будет сделано для того, чтобы на следующих выборах пришли к власти лояльные Брюсселю силы», – резюмировал Трухачев.

    Ранее в Будапеште прошло факельное шествие с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта. Несколько тысяч человек, многие из которых несли в руках факелы, устроили шествие от здания генпрокуратуры до парламента и провели митинг на центральной площади Лайоша Кошута.

    Отмечается, что призыв провести акцию выдвинул бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который обвинил власти в системной коррупции. В частности, он опубликовал запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, которая работала министром юстиции страны, в котором она рассказывает о попытке уничтожить часть доказательств по делу госсекретаря минюста Пала Волнера, которому в 2022 году было предъявлено обвинение в получении взяток от экс-руководителя службы судебных приставов Дьердя Шадля.

    Ранее венгерское правительство сочло неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в ходе которой он раскритиковал правительство республики за «антиамериканские отношения» и связи с Россией.

    Кроме того, в середине марта президент США Джо Байден утверждал, что Орбан стремится к диктатуре, сообщает ТАСС. Такую версию американский лидер изложил, выступая на встрече со сторонниками в Филадельфии. В ответ на это министерство иностранных дел европейской республики вызвало посла Штатов в Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что подобные заявления Белого дома серьезно осложняют двусторонние отношения.

    Коментарии (2)
    27 марта 2024, 12:19 • Новости дня
    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала

    ВС Польши сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала Марчака

    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала
    @ eurocorps.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Скончался начальник штаба операции Евросоюза EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, польский бригадный генерал Адам Марчак. Оперативное командование ВС Польши назвало кончину генерала «внезапной».

    «Внезапная смерть генерала наступила по естественным причинам в свободное от службы время», – приводит «Коммерсант» заявление польского командования, опубликованное в соцсетях.

    Генерал Марчак ранее занимал различные должности в командовании операций Евросоюза и НАТО в Афганистане и Боснии и Герцеговине.

    Напомним также, ранее в среду Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений в стране после инцидента, в ходе которого на занятиях по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий спецназначения.

    Коментарии (31)
    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

    Коментарии (2)
    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

    Коментарии (57)
    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



    Коментарии (3)
    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Западные страны выразили соболезнования после «отмашки» из Вашингтона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны опубликовали соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» только после того, как получили «отмашку» из Вашингтона.

    «Сателлиты США опубликовали их, как правило, это делалось через соцсети, только после очевидного получения отмашки от своего большого брата», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Она отметила, что подобная синхронность «не красит» западные страны.

    «Это говорит о том, что они не думают своей головой, а действуют по указке», – подчеркнула дипломат.

    Ранее сообщалось, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла осудили теракт в «Крокус Сити Холле», выразив соболезнования семьям погибших.

    Коментарии (2)
    27 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Германия решила увеличить свой контингент в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Германия решила увеличить число своих полицейских в миссиях ЕС в Грузии и Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое руководство намерено увеличить численность своих сотрудников в мониторинговых миссиях ЕС в Грузии и Армении, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Для гражданской миссии ЕС в Армении максимальное число полицейских увеличат с 15 до 25, для наблюдательной миссии ЕС в Грузии – с 20 до 30, сообщил Хебештрайт, передает РИА «Новости».

    В миссии в Сомали контингент увеличат с 10 до 20 сотрудников из Германии.

    Программа защиты гражданской миссии ЕС на армянской стороне армяно-азербайджанской границы была запущена в феврале 2023 года. Общее число гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая 50 невооруженных наблюдателей.

    Миссия Евросоюза в Грузии учреждена в 2008 году, там гражданские наблюдатели патрулируют районы у границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 09:20 • Новости дня
    Венгрия заявила об опасениях ЕС за экономику в случае изъятия российских активов

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что в ЕС опасаются за экономику в случае изъятия российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые европейские страны опасается негативного влияния на экономику в случае изъятия российских активов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, их беспокоит тот факт, что изъятие активов может сказаться на надежности экономики ЕС, а также негативно отразиться для инвестиций, передает ТАСС.

    Накануне ответственный за конфискацию активов России еврокомиссар временно покинул ЕК. Ранее в ЕК оценили налоговую прибыль от замороженных активов России в 16 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    28 марта 2024, 06:13 • Новости дня
    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам «шенген»

    Румыния с 31 марта начнет выдавать россиянам шенгенские визы

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния с 31 марта 2024 года начнет выдавать россиянам шенгенские визы, сообщили в посольстве республики в Москве.

    «Румыния будет выдавать единые визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», – сообщили в румынском диппредставительстве ТАСС.

    Отмечается, что заявления на шенгенскую визу можно будет подать во всех консульствах Румынии на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

    Туристы, которые получили румынские визы до 31 марта 2024 года, смогут использовать их только для въезда в Румынию, Болгарию и Кипр. Въезд в другие страны Шенгенской зоны по таким визам будет невозможен.

    «Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», – пояснили в посольстве.

    Таким образом, обладателям краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, для въезда в другие страны Шенгенской зоны нужно будет получить новую визу в стране конечного назначения.

    В Шенгенскую зону входят 27 стран, в том числе Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. С 31 марта 2024 года в Шенгенскую зону начнут входит Румыния и Болгария при въезде в страну и выезде из нее через аэропорты или морские порты.

    Коментарии (3)
    28 марта 2024, 07:35 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ зашел в Красное море

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» форсировал Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.

    «Перед заходом в Красное море экипажи кораблей успешно прошли Аденский залив, где отработали серию корабельных учений по различным сценариям действий условного противника», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

    Отмечается, что в настоящее время отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода, который начался 1 февраля 2024 года. За это время корабли прошли более 20 тыс. морских миль, посетили порты Камбоджи, Шри-Ланки, Индии и Омана.

    В ходе похода экипажи кораблей провели ряд учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, а также по борьбе с пиратством.

    Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» – один из самых мощных кораблей ВМФ России. Он вооружен крылатыми ракетами «Гранит», зенитными ракетами «С-300Ф» и артиллерийскими установками калибра 130 мм.

    Фрегат «Маршал Шапошников» – современный многоцелевой корабль, предназначенный для выполнения задач в ближней и дальней морской зонах. Он вооружен крылатыми ракетами «Калибр», зенитными ракетами «Ураган» и артиллерийскими установками калибра 100 мм.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин присвоил 29-й бригаде РХБЗ и 75-й бригаде управления наименования гвардейских

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

    Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации (29-я бригада и 75-я бригада).

    В документах отмечается, что почетные наименования присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В феврале Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке
    МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
    В Германии предъявили обвинения по делу о поставке турбин Siemens в Крым
    Суд арестовал замруководителя ФТС Елену Ягодкину
    Егор Крид перевел 5 млн рублей пострадавшим от обстрелов белгородцам
    Российские ученые зафиксировали редкое явление после вспышки на солнце
    Светлаков рассказал, почему перестал общаться с Цекало

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали убивать военкомов

    Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............