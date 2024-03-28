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В ООН обратили внимание на 1 млдр выбрасываемых в сутки в мире порций еды
ООН: Каждый день в мире выбрасывается более 1 млрд порций еды, в то время как около 800 млн человек страдают от голода
В 2022 году в мире выбрасывали более миллиарда порций еды в день, в то время как треть человечества столкнулась с отсутствием продовольственной безопасности, говорится в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Согласно докладу, в 2022 году было произведено более 1,05 млдр тонн пищевых отходов, что составляет 132 килограмма на душу населения и почти пятую часть всех продуктов питания, доступных потребителям, сообщает ТАСС.
Отмечается, что из общего объема отходов 60% приходится на домохозяйства, 28% – на предприятия общественного питания и 12% – на розничную торговлю.
«Пищевые отходы — это глобальная трагедия. Сегодня миллионы людей будут голодать, поскольку продукты питания выбрасываются впустую по всему миру. Это не только серьезная проблема для общества, это также наносит значительный ущерб климату и природе», – заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.
В отчете указывается, что в странах с жарким климатом, например, в Африке, из-за более высокого потребления свежих продуктов с большим количеством несъедобных частей и отсутствия холодильных установок, на душу населения в домохозяйствах образуется больше пищевых отходов.
Пищевые отходы приводят к 8–10% ежегодных глобальных выбросов парниковых газов, что почти в пять раз больше, чем в авиационном секторе. Ущерб мировой экономике от продовольственных отходов оценивается примерно в 1 трлн долларов, подсчитали в ООН.