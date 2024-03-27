Раскрыта личность выдаваемого Украиной за «сотрудника ФСБ» в «Крокусе»

Выдаваемый украинскими СМИ «сотрудник ФСБ» в «Крокусе» оказался строителем

Tекст: Александра Юдина

Мужчина по имени Алексей заявил, что не имеет отношения к ФСБ или другим силовым структурам, а работает в строительной компании, передает ТАСС.

Также он назвал подлостью эти информационные вбросы, когда люди пережили такие страшные события.

Мужчина, пришедший на концерт с дочкой, назвал спасение везением, а происходившее – ужасным.

Ранее в украинских каналах появились публикации с утверждениями о том, что в зале «Крокуса» якобы находились сотрудники спецслужб. Там же были опубликованы фотографии нескольких зрителей, которые спокойно сидели на верхних рядах, когда возле сцены началась стрельба. Среди них было фото Алексея, которого пытались представить как сотрудника ФСБ.