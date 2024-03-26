Общественная палата решила не обсуждать отмену моратория на смертную казнь

Tекст: Денис Тельманов

«Общественная палата не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Этот вопрос давно решен нашим правопорядком», – цитирует Михееву ТАСС.



Она подчеркнула, что отказ от высшей меры наказания является одним из важнейших достижений в истории страны.

«Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать», – добавила Михеева.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все необходимые законы о применении смертной казни в России уже приняты. Решение о введении этой меры наказания зависит от Конституционного суда, и никакие референдумы на этот счет не нужны.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее высказал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, могут ли привлечь террористов, совершивших теракт в «Крокусе», к смертной казни.