Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.43 комментария
Общественная палата решила не обсуждать отмену моратория на смертную казнь
Общественная палата (ОП) РФ не станет поднимать вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом заявила секретарь палаты Лидия Михеева.
«Общественная палата не планирует обсуждать снятие моратория на смертную казнь. Этот вопрос давно решен нашим правопорядком», – цитирует Михееву ТАСС.
Она подчеркнула, что отказ от высшей меры наказания является одним из важнейших достижений в истории страны.
«Если мы не хотим откатиться ко временам дикости и варварства, то всем нам следует остановиться и подумать», – добавила Михеева.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все необходимые законы о применении смертной казни в России уже приняты. Решение о введении этой меры наказания зависит от Конституционного суда, и никакие референдумы на этот счет не нужны.
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее высказал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, могут ли привлечь террористов, совершивших теракт в «Крокусе», к смертной казни.