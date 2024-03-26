Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

Tекст: Андрей Резчиков

На этой неделе Конституционный суд России (КС) отказался комментировать статус моратория на смертную казнь в стране, однако в пресс-службе КС заявили, что вопрос может стать предметом его рассмотрения в связи с актуальностью темы.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все необходимые законы о применении смертной казни в РФ уже приняты. По его словам, решение о ее введении зависит от КС. «Не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда», – сказал Володин. По его словам, эта тема «требует обсуждения», ведь к подобным решениям нельзя подходить сгоряча.

Дискуссии о моратории на смертную казнь в России возникали неоднократно. Сейчас об этом заговорили после нападения четырех террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» в прошлую пятницу. В результате атаки, по последним данным СК, погибли не менее 139 человек. По информации МЧС, еще 152 человека пострадали. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил ТАСС, что решение КС РФ по смертной казни не подразумевает каких-либо исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях. Позже сенатор призвал не спекулировать на теме смертной казни, а внимательно ознакомиться с выступлением председателя КС РФ Валерия Зорькина, где он говорит, что возвращение смертной казни невозможно без изменения Конституции РФ.

Позиция Зорькина заключается в том, что для снятия в России моратория на смертную казнь понадобится принятие новой Конституции, напоминает РБК. «Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции – это сделать невозможно», – говорил Зорькин, который называл отказ от моратория на смертную казнь «очень плохим сигналом обществу».

В ст. 20 Конституции России говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Смертная казнь в качестве меры наказания также присутствует в УК.

В 1996 году Россия присоединилась к Европейской конвенции по правам человека и тем самым взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь. Однако депутаты не торопились с ратификацией соответствующего документа, поэтому в 1999 году, согласно решению Конституционного суда, вынесение смертных приговоров было признано неконституционным в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны. А в 2009 году КС вторым решением указал на невозможность назначения смертной казни даже после введения судов присяжных.

Однако Зорькину возразил один из соавторов текста действующей Конституции РФ Сергей Шахрай, который напомнил о существующей в Основном законе норме о смертной казни. Для применения смертной казни установлены три условия: 1 – наличие федерального закона; 2 – применение за преступления против жизни человека; 3 – и на основании решения суда присяжных. «Таким образом, внесение изменений в Конституцию, а тем более принятие новой Конституции для введения смертной казни совершенно не нужно. Так же, как и специальных решений Конституционного суда», – считает Шахрай.

По его словам, в настоящее время нет ни одного международно-правового документа, в силу которого Россия была бы обязана и впредь придерживаться моратория на запрет смертной казни. «Это вопрос исключительно внутренний», – считает юрист.

На этом фоне в обществе также высказываются самые разные мнения насчет того, нужна ли смертная казнь, есть ли альтернативы высшей мере наказания и кто в конечном итоге должен сказать последнее слово – суд или президент, если мораторий будет отменен.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) РФ Ева Меркачева выступает против возвращения смертной казни. Правозащитница считает, что ученые могут «разработать систему профилактики и противодействия мировому терроризму». По ее словам, нужно построить отдельные тюрьмы для террористов. «И надо показывать обществу, в каких адски суровых условиях живут осужденные. Без надежды и права на прощение. А смертная казнь ничего не решит. Зло не остановить злом», – пишет Меркачева в своем Telegram-канале.

«Для общества полезна нормальная дискуссия о необходимости и приемлемости смертной казни. Она заставляет граждан задумываться о моральных аспектах общественной жизни», – отмечает Алексей Чеснаков, руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры. Эксперт напомнил, что смертная казнь возникла во времена, когда общества были менее массовые, а их члены проходили ряд обрядов, в том числе и обряд инициации – то есть признания правил поведения (законов).

«Трудно представить в современном обществе что-то похожее по смыслу на клятву гражданина, в которой он признает право на собственное умерщвление в случае нарушения законов. Каким документом это зафиксировать? Также невозможно, например, представить и референдум по вопросу: «Согласны ли вы с применением смертной казни в отношении себя, если нарушите закон?». Хотя по смыслу этот вопрос более правильный, чем простой вопрос о допустимости применения смертной казни», – пишет политолог.

Против смертной казни также выступил первый зампред Мосгордумы, журналист Андрей Медведев, который указывает на возможность судебной ошибки: «Расстрелять одного невиновного – это куда хуже, чем отправить десяток ублюдков сидеть до конца жизни за казенный счет». Медведев предлагает отменить условно-досрочное освобождение для приговоренных к пожизненному сроку:

«Пусть сидят, пока не умрут за решеткой».

Замруководителя управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский признался, что понимает Медведева и других противников возвращения смертной казни, но «в данный момент все мое нутро взывает к возмездию». «Скажу более – нутро почти всей страны взывает к возмездию. И даже если кто-то скажет, что пойманных ублюдков в тюрьме ждет смерть по «естественным причинам», никого это не удовлетворит», – пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Чтобы не допустить превращения смертной казни в инструмент коррумпированных и безразличных чиновников, Ходаковский предлагает наделить президента России правом «отнимать жизнь». Сейчас глава государства может только помиловать преступника. «И в особых случаях он должен иметь возможность сделать то, чего ждет от него вся страна», – полагает Ходаковский.

На этом фоне опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы в один голос говорят, что при желании власть способна отменить мораторий и тогда участники атаки на «Крокус Сити Холл» могут быть приговорены к высшей мере наказания. «Аргументы за возвращение смертной казни, особенно по статьям, связанным с террористической угрозой, обоснованы», – говорит Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву.

Адвокат напомнила, что Конституционный суд РФ своими постановлениями дважды разъяснял Конституцию в связи с запросами, в том числе Верховного суда РФ, о смертной казни. «В тот момент, когда КС давал разъяснения, Россия была членом Совета Европы и в правовую систему страны входили все европейские конвенции, запрещающие смертную казнь. Сейчас ситуация изменилась. Россия вышла из Совета Европы весной 2022 года и сейчас как суверенное государство не связана никакими международными договорами и соглашениями по этому вопросу», – напомнила эксперт.

В свою очередь Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры», отметил, что результаты соцопросов показывают «совершенно однозначную картину» настроений в обществе – большинство поддерживает идею отмены моратория на смертную казнь. «В пятницу в Москве произошло чрезвычайное и из ряда вон выходящее событие. Что может быть страшнее?» – сказал Аграновский. Эксперт отмечает, что сейчас должна идти дискуссия не о том, возможно ли применение в России смертной казни, а как правильно это сделать.

«Спор должен носить не концептуально-нравственный характер, а прикладной»,

– считает спикер. Аграновский отметил, что главный аргумент противников отмены моратория заключается в опасениях, что смертную казнь «начнут применять налево и направо», также не исключена судейская ошибка. «Но что делать с террористами, которые расстреливают людей? Как профилактировать подобного рода злодеяния?» – продолжил адвокат.

По словам Ярмуш, для отмены моратория на смертную казнь не придется менять законодательство, «достаточно нового разъяснения Конституционного суда по запросу, например, Верховного суда». «Россия имеет право защищать своих граждан в том числе в уголовно-правовой сфере с применением смертной казни по тяжким преступлениям. Терроризм в свете последних событий несет наибольшую опасность нашему обществу», – добавила спикер.

Ярмуш уточняет, что возможность получить смертный приговор «может остановить людей, которые задумываются над тем, что за деньги они могут расстрелять людей, как это было в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

По ее словам, если обвиняемые по делу о террористической атаке на «Крокус» будут признаны виновными, а к тому времени будет снят мораторий на смертную казнь, то в отношении четырех террористов может быть применена высшая мера наказания. «Смертная казнь не будет введена новым законом, она у нас уже присутствует. Отсутствие моратория даст суду возможность применить казнь к тем, кто убил в «Крокусе» 139 человек и причинил вред здоровью еще 152», – пояснила адвокат.

Аграновский тоже считает, что мораторий не имеет силу закона. «В законе четко сказано, что смертная казнь присутствует в УК и Конституции РФ, поэтому она может быть применена. Но другое дело, что мы, уважая презумпцию невиновности, не можем говорить о конкретных личностях», – сказал адвокат.

Он отметил, что фигурантам уголовного дела о расстреле посетителей «Крокуса» пока было предъявлено обвинение в теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ – до пожизненного лишения свободы), эта статья, в отличие от 105 УК РФ («Убийство»), не предусматривает высшей меры наказания. «Закон служит обществу, это инструмент, который помогает обществу и государству решать проблемы. Жизнь очень изменилась и выдвигает другие требования, которые должен решать законодатель. Поэтому я не вижу юридических препятствий для отмены моратория», – подчеркнул собеседник.

Адвокат Сталина Гуревич также напоминает, что разговоры про смертную казнь для террористов не имеют под собой оснований даже в случае отмены моратория. «Смертная казнь для террористов не предусмотрена в принципе. Только пожизненное», – пишет она в своем Telegram-канале.

«Если не будет доказано, что в ходе теракта имело место умышленное убийство, а не смерть человека в результате теракта (долго объяснять, но поверьте есть разница) – никакой смертной казни, только пожизненное»,

– подчеркивает Гуревич. С казнью педофилов, отмечает она, та же история: «изнасилование с убийством – казнь в независимости от возраста потерпевшей, а вот смерть малолетнего ребенка в результате изнасилования – только пожизненное».

«Если кто-то не в курсе, в России сейчас существует пять составов со смертной казнью: квалифицированное убийство, геноцид и три посягательства на жизнь – государственного или общественного деятеля; лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие; сотрудника правоохранительных органов. Так что продолжайте аплодировать обещаниям смертной казни для террористов, бурно и продолжительно», – заключила она.