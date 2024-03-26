Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.40 комментариев
У берегов Чили пропал российский яхтсмен
Российский яхтсмен Виталий Елагин, который 19 марта перестал выходить на связь у берегов Чили во время кругосветного плавания, не найден. Поиски ведутся с помощью спутниковых снимков, сообщил ученик яхтсмена Алексей Чванов.
Чванов добавил, что «много неравнодушных людей объединились в поисках капитана». По его словам, яхта «Русарк Аврора» продолжает осмотр берегов, задействована помощь посольства РФ в Чили, спутниковые снимки, передает ТАСС.
Отмечается, что поиски с неба приостановлены из-за плохой погоды. «Прогноз погоды очень неблагоприятен. Актуальной информации о местонахождении Виталия Елагина пока нет», – говорится в сообщении Telegram-канала спортсмена.
Елагин, чемпион России по яхтенному спорту, отправился в кругосветное путешествие 1 октября 2023 года на яхте «Дочь ветра». 19 марта он перестал выходить на связь, находясь у мыса Горн.