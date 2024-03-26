Жена Ассанжа раскритиковала решение суда Лондона

Супруга Ассанжа призвала США снять с него обвинения, а не предоставлять гарантии

Tекст: Дарья Григоренко

Стелла рассказала, что суд попросил политического вмешательства от США – направить письмо, в котором будет написано, что все хорошо. Она добавила, что для нее это является поразительным, и напомнила, что разбирательство в суде в Лондоне длится уже без малого пять лет, передает ТАСС.

Супруга Ассанжа раскритиковала решение суда, назвав его «постыдным». Она заявила, что «Джулиан не должен был находиться в тюрьме ни единого дня, это стыдно для любой демократии». По ее словам, Ассанж является политическим заключенным и должен быть освобожден.

Ранее высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне постановил, что Джулиан Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность оспорить это решение.

Напомним, в Лондоне начались слушания, на которых определят, сможет ли Ассанж продолжать оспаривать решения об экстрадиции в США. WikiLeaks в марте 2017 года начал публикацию секретных документов ЦРУ. Так, например, портал описал работу программы ЦРУ по сбору видеопотоков и сообщил о контроле ЦРУ за веб-камерами и микрофонами.