Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин и лидер Нигера обсудили борьбу с терроризмом
Российский лидер Владимир Путин и руководитель Национального совета спасения родины, лидер Нигера Абдурахман Тчиани в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе координацию в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что стороны при обсуждении двусторонней повестки дня выразили настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях.
В Кремле подчеркнули, что руководители двух стран провели «обмен мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом».
Как указали в пресс-службе, Тчиани также выразил солидарность с российским народом и «глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами варварского террористического акта в «Крокус Сити Холле».
Ранее генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выразил Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложил Москве укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом, страна вступила в контакты с Россией как на техническом, так и на министерском уровне.