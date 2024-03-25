Школьники и студенты присоединились к акции «Крокус Памяти»

В понедельник во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования урок «Разговоры о важном» был посвящен теме «Единство народов России». Цель разговора, который провели педагоги и советники директоров по воспитанию, – обсудить важность глубокого понимания того, что Россия – многонациональная страна, и в критических ситуациях необходимо сплотиться, основываясь на традиционных ценностях российского общества, которые объединяют всех людей, живущих в нашей стране.

В рамках урока ребята присоединились к акции «Крокус Памяти». Педагоги, студенты, родители, старшеклассники-наставники, советники директоров по воспитанию и активисты «Движения Первых» изготавливают своими руками оригами – цветы крокуса, которые станут символом памяти о погибших в результате теракта, произошедшего 22 марта в Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл». Прикрепленные на одежду или рюкзак эти цветы будут знаком поддержки родных и близких тех, кто стал жертвами террористической атаки.

«Когда всю страну объединяет скорбь, мы, дети, тоже хотим выразить свою поддержку и сочувствие. Наш «Крокус» – это не просто цветок, это символ нашей памяти и солидарности с родными погибших и пострадавших. Мы помним и скорбим вместе со всеми. Это наш способ показать, что даже не имея возможности помочь финансово, мы все равно можем быть рядом и делить боль общей утраты. Этот цветок – знак того, что мы не равнодушны, и каждый из нас, поддерживая друг друга, вносит свой вклад в общее единство. Главное – не оставаться в стороне», – сказала ученица лицея в городском округе Щелково.

Советник директора по воспитанию школы в Красногорске Ильдар Гареев отметил важность того, что ребята получили возможность присоединиться ко всероссийской акции памяти, объединившей всех жителей страны.

«Участие во всероссийский акции памяти стало для ребят возможностью выразить поддержку и сочувствие родственникам жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Это помогает всем нам справиться с горем и болью и ощутить силу нашего единства. Очень важно в трудную ситуацию оказать помощь и любую поддержку проявлять единство», – сказал Гареев.

Вы можете стать участниками акции, выразить свою поддержку близким пострадавших и показать единение народов России, опубликовав фото и видео с цветками и словами солидарности в соцсетях с хештегами #КрокусПамяти #МыВместе В ходе акции изготовлено более 10 млн «Крокусов».