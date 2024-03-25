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    Пострадавшие в теракте в «Крокус Сити Холле» начали получать компенсации
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    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    3 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня

    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    22 марта 2024, 09:35 • Новости дня
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России

    FT: США требуют от Украины прекратить удары по энергетической инфраструктуре России

    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России, сообщили источники британской The Financial Times.

    По этой информации, Вашингтон обеспокоен тем, что эскалация конфликта может затронуть инфраструктуру, от которой зависят западные страны, включая нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, на который полагаются в том числе американские ExxonMobil и Chevron, передает ТАСС содержание публикации.

    США не одобряют и не поддерживают атаки на территории России, заявил изданию представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

    По информации газеты, целью украинских ударов является сокращение доходов России от экспорта энергоносителей и давление на США с целью одобрения нового пакета военной помощи.

    Украинские беспилотники в течение последних недель совершили несколько атак на объекты гражданской инфраструктуры в российских регионах. Так, в минувшее воскресенье в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Сообщалось о гибели одного человека.

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    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

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    22 марта 2024, 12:10 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Глава МИД Польши Сикорский: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, США имели «предварительную информацию» о готовящемся акте саботажа и не предприняли никаких действий, чтобы ему помешать, передает РИА «Новости».

    При этом Сикорский добавил, что у него «личное отношение» к «Северным потокам» – в 2006 году он назвал строительство газопровода «новым пактом Молотова – Риббентропа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков».

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    23 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики

    Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера

    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, но она носила общий, без какой-либо конкретизации, характер, сообщил источник в российской спецслужбе.

    В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.

    Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

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    23 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    США осудили теракт в «Крокусе» и выразили солидарность с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Американская сторона выражает «глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», следует из заявления Блинкена, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате трагедии.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    22 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет начальников штабов американских вооруженных сил в курсе теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, но не планирует контактировать с российской стороной по этому вопросу, сообщил представитель комитета.

    Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».

    В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.

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    22 марта 2024, 13:41 • Новости дня
    Экс-агент ЦРУ назвал имя человека, «подарившего» миру угрозу ядерной войны

    Экс-агент ЦРУ Джиральди: Нуланд сделала миру опасный подарок – угрозу ядерной войны

    Экс-агент ЦРУ назвал имя человека, «подарившего» миру угрозу ядерной войны
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Виктория Нуланд, занимавшая пост заместителя госсекретаря США, испортила отношения России и США, чем поставила мир под угрозу ядерной войны, заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

    Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что нависшей над миром угрозы ядерной войны можно было избежать. В значительной степени это стало «подарком от Нуланд», передает РИА «Новости» слова бывшего агента Центрального разведуправления США.

    Нуланд вообще нельзя считать дипломатом, подчеркнул он. «Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами», – напомнил он, отметив, что люди, подобные Нуланд, в Госдепе и в американских СМИ не дали этому случиться.

    Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она, по его словам, далеко зашла.

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    22 марта 2024, 19:53 • Новости дня
    Autodesk запретил компаниям из России пользоваться своим ПО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский производитель программного обеспечения для промышленного машиностроения Autodesk наложила запрет для российских компаний на использование своих продуктов.

    Запрет введен с 20 марта, соответствующее письмо своим партнерам в России направила компания, передает РБК.

    Такое решение в Autodesk обосновали 12-м по счету пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Пакет не дозволяет продажу, поставку, передачу, экспорт и предоставление списка услуг, в том числе ПО для промышленного дизайна.

    Отмечается, что разработчик прекратил работать в России еще в 2022 году, но не вводил запрет на пользование своими сервисами ранее.

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    22 марта 2024, 19:45 • Новости дня
    Небензя заявил, что масштабы участия НАТО на Украине намного шире представлений США и Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что НАТО оказывает Киеву гораздо более масштабную поддержку, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», – сказал Небензя, передает ТАСС.

    Он также заявил, что Запад подталкивает Киев к бессмысленным «мясным штурмам», призывая бросать на поле боя все больше украинцев.

    «Многие осознали наконец происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев», – сказал Небензя.

    По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу.

    «Сейчас у вас начинаются мандраж и метания, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы по ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» – заявил Небензя.

    Ранее Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины.

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    22 марта 2024, 13:28 • Новости дня
    Пескова спросили об осведомленности США о подготовке подрывов «Северных потоков»

    Песков переадресовал в МИД вопрос о том, знали ли США о подготовке подрывов «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вопрос о том, был ли осведомлен Вашингтон о подготовке диверсий на «Северных потоках», следует комментировать российскому МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Эту тему должно комментировать Министерство иностранных дел России, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что не хочет комментировать главу польского МИД Радослава Сикорского, сделавшего соответствующее заявление.

    Напомним, Сикорский заявил, что США знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток».

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    22 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    Американский журналист назвал экономическую войну против России контрпродуктивной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полномасштабная экономическая война против России контрпродуктивна для западных стран, так как способствовала формированию антизападной коалиции в мире, заявил для британской газеты Guardian журналист Саймон Дженкинс.

    Он добавил, что российская экономика показала устойчивость, а темы ее роста опередили Британию, передает ТАСС.

    Дженкинс также отметил, что «Россия, Китай, Иран, КНДР и Сирия», а также другие страны Азии и Африки «подвергаются бичеванию» и «становятся жертвами экономической агрессии из-за санкций Запада. Это же, в свою очередь, приводит к обнищанию миллионов людей.

    При этом нет доказательства, что бичевание продвигает дело демократии, указал журналист.

    Ранее в Кремле снова подчеркнули незаконность антироссийских санкций.

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    23 марта 2024, 10:27 • Новости дня
    Конгресс США одобрил финансирование работы ведомств до конца года

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ночь на 23 марта Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, который продлевает выделение средств на работу основных федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

    Документ поддержали 74 сенатора, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму 1,2 трлн долларов, передает ТАСС.

    Ранее, 22 марта, в 00.01 по местному времени (07.01 мск) ряд федеральных ведомств США приостановил работу из-за прекращения финансирования. Однако незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

    После этого сенаторы провели голосование по нескольким поправкам, а финальное голосование по законопроекту завершилось в 02.04 (09.04 мск).

    Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект в субботу, 23 марта. Таким образом, федеральные ведомства смогут возобновить работу в обычном режиме уже в понедельник, 25 марта.

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