  • Новость часаЧисло пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 140 человек
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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    Галанин: Террористы хотят выбить нас из седла, но мы не можем этого позволить
    Центроспас рассказал о сложностях при разборе завалов в «Крокусе»
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Во Франции призвали расследовать возможную связь Киева с терактом в «Крокусе»
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    Мужчина в инвалидном кресле ценой жизни спас девушку при теракте в «Крокусе»
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть этой атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    12 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    3 комментария
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    0 комментариев
    23 марта 2024, 19:22 • Новости дня

    Группа «Пикник» не нашла пропавшего при теракте в «Крокусе» музыканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропавший участник музыкальной группы «Пикник» до сих пор не найден, сообщил концертный директор коллектива Юрий Чернышевский.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что пропавший при теракте участник группы вышел на связь, Чернышевский заявил, что это не правда и поиски продолжаются, передает ТАСС.

    Ранее директор «Пикника» сообщил, что после теракта в «Крокусе» не удается связаться с одним из участников группы, все остальные музыканты, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

    23 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти не должны забывать, что их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл», с запрещенной террористической организацией ИГИЛ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала в своем Telegram-канале, что террористы не случайно планировали скрыться от преследования на Украине. По ее словам, эта страна уже  стараниями Запада превратилась в центр распространения терроризма в Европе.

    Представитель МИД России подчеркнула, что главное, чтобы власти США не забыли, что они увязали теракт в «Крокусе» и ИГИЛ(запрещена в России).

    Ранее Захарова возмутилась реакции Белого дома, в котором заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся в «Крокусе».

    Главред RT Маргарита Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить

    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал, что ему обещали заплатить 500 тыс. рублей

    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» сказал, сколько ему обещали заплатить
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный по подозрению в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил, что ему обещали 500 тыс. рублей за убийство людей в одном из чатов в Telegram-канале, следует из видео допроса.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса одного из подозреваемых в атаке на «Крокус». Он уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения, он застрелил людей за деньги. Ему обещали 500 тыс. рублей, половину суммы перевели на карту, которую он потерял в лесу, когда пытался скрыться от правоохранительных органов, передает ТАСС.

    По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта.

    Также, по словам задержанного, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.

    Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).

    ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».

    Коментарии (56)
    23 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте

    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»

    Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дислоцирующиеся в Брянской области бойцы полка «Ахмат-Россия» принимали участие в задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в районе трех часов ночи чеченские бойцы прибыли на место поиска и приступили к прочесыванию местности вместе со спецназом ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.

    «С поставленной задачей взять убийц живыми успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», – сообщил глава Чечни.

    По его словам, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров выразил бойцам «Ахмата» благодарность и заявил, что они будут представлены к госнаградам.

    «Офицеры Центра специального назначения ФСБ России также выразили благодарность Главе Чеченской Республики за помощь, оказанную бойцами из региона в поимке преступников», – добавил Кадыров.

    Ранее СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе».

    Коментарии (13)
    23 марта 2024, 12:00 • Новости дня
    ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу
    ФСБ: Террористы намеревались сбежать через российско-украинскую границу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Устроившие нападение на «Крокус сити холл» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС ведомства подтвердили, что спецслужбы уже задержали 11 человек, участвовавших в теракте в «Крокусе». Причем после совершения преступления они планировали перейти российско-украинскую границу, передает сообщение ФСБ ТАСС.

    У подозреваемых имелись соответствующие контакты на украинской стороне.

    В данный момент продолжается работа по выявлению пособников задержанных. Кроме того, выясняются все обстоятельства совершения теракта.

    Ранее в Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 93 человек.

    Коментарии (69)
    23 марта 2024, 16:11 • Новости дня
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    Посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчина, оказавшийся в эпицентре теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, как ему удалось обезоружить одного из нападавших.

    Находясь в момент нападения в бельэтаже, очевидец заметил трех террористов, а затем и четвертого. Злоумышленник вышел из-за перегородки, перед этим расстреляв нескольких человек.

    «Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», – рассказал мужчина телеканалу «Россия 24», передает «Российская газета».

    Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник перезаряжал автомат, очевидец оттолкнул супругу, оббежал террориста, схватил автомат левой рукой, а правой начал бить его по голове. Мужчине помог другой посетитель «Крокуса», им удалось «вырубить» преступника. Затем зрители покинули зал.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который, по последним данным, унес жизни 115 человек.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 17:50 • Новости дня
    МВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
    МВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о том, что задержанные по подозрению в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» якобы имеют российское гражданство, не соответствует действительности, заявили в МВД.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, четверо подозреваемых, задержанных в Брянской области, являются иностранными гражданами.

    Миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ выясняют основания и продолжительность пребывания в России каждого из задержанных, устанавливают адреса их фактического проживания, а также другие значимые обстоятельства, добавила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ФСБ понадобилось меньше суток на задержание террористов после атаки на «Крокус Сити Холл».

    Коментарии (65)
    23 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
    Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
    @ Воронин Денис/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 115 человек.

    МИД Литвы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув случившееся в «Крокусе», передает ТАСС.

    «Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

    Австрия также прямо не осудила теракт и не признала произошедшее терроризмом. По словам посла России в Вене Дмитрия Любинского, австрийский МИД вечером был «шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве».

    Федеральный президент утром заявил, что «шокирован ужасными картинками нападения», и что Австрия мыслями с жертвами, их близкими и российским народом, добавил посол.

    «Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта», – отметил Любинский.

    По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».

    Коментарии (15)
    23 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Симоньян: Исполнителей атаки на «Крокус» подбирали так, чтобы указать на ИГИЛ

    Симоньян: Исполнители атаки на «Крокус» подобраны так, чтобы убедить мировую общественность в причастности ИГИЛ

    Симоньян: Исполнителей атаки на «Крокус» подбирали так, чтобы указать на ИГИЛ
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в своем Telegram-канале указала на очевидность заявлений американских СМИ о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). По ее словам, все указывает на то, что это не ИГИЛ, а просто   исполнители подобраны так, чтобы можно было в этом убедить «туповатую» мировую  общественность.

    Главред RT считает, что за терактом стоят западные спецслужбы и Украина, поскольку еще до задержаний исполнителей именно они стали убеждать общественность, что это ИГИЛ, что, по ее мнению «подожгло шапку на воре». «Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», – указала Симоньян.

    Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц  отметил признаки того, что, по его мнению, указывает на причастность к теракту украинской стороны. Он указал на действия нападавших, которые не характерны для классических террористов, а больше похоже на поведение наемных убийц. «Ни политических заявлений, ни шантажирующих требований, ни попыток захвата заложников», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Коц считает, что заявления Запада о непричастности Киева к теракту похожи на попытки «отмазать» своего нерадивого пасынка-хулигана. Военкор заявил, что так говорят, когда точно знают, кто причастен и совершил преступление.

    «Когда в Киеве начали привычные кривляния, запустив заезженную пластинку в жанре «обстреляли сами себя», последние сомнения рассеялись. За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними. Нужно было просто найти исполнителей, которые ненавидят русских также,  как они», – подчеркнул Коц.

    По словам военкора, террористов могли использовать втемную, потому что в Киеве этому отлично научились. Нападавшие могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки. Кроме того, на границе с Белогородской областью засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани, возглавлявшего в Сирии одну из террористических группировок в Идлибе.

    Ранее ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.

    По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.

    Коментарии (29)
    23 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    Подозреваемый в теракте в «Крокусе» назвал целью приезда в Москву работу в такси
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что приехал в Москву с целью устроиться на работу водителем такси.

    Об этом он рассказал в видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает ТАСС.

    Мужчина не говорит по-русски, общение с сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось через переводчика. По словам задержанного, некий Абдулло, с которым он познакомился 10-12 дней назад в Telegram, приобрел легковой автомобиль, на котором они планировали работать в такси.

    Подозреваемый добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. На обнародованном видео он не говорит ничего про теракт, но Симоньян называет его главарем террористов.

    В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным СК, погибли 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что это число может вырасти.

    Коментарии (31)
    23 марта 2024, 11:45 • Новости дня
    СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»

    СК: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокус сити холле» задержаны в Брянской области

    СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе»
    @ Авилов Александр/Агентство «Москва»

    Спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе», сообщили в Следственном комитете.

    Рядом с границей с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

    Следователи уже начали с ним работать.

    Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех напавших на «Крокус Сити Холл» террористов.

    Ранее в СК сообщили, что число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 93 человек, и, вероятно, еще возрастет.

    Коментарии (41)
    23 марта 2024, 16:42 • Новости дня
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте в «Крокусе»
    Опубликованы кадры из отеля, где жили подозреваемые в теракте в «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», предварительно, жили в апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе.

    Кадры из номера гостиницы, где, как предполагается, жили подозреваемые, публикует телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что небольшой апарт-отель расположен в жилом доме, на полу в номере стоят чайник и чашки, на табуретках – микрохолодильник, а у изголовья кровати лежат пакеты.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Один из них рассказал, что приехал в Москву работать таксистом и жил в районе Дмитровского шоссе.

    Коментарии (9)
    23 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад

    Ветеран «Альфы» Демидкин: Российским силовикам удалось задержать «руки» теракта, теперь на очереди «головы»

    Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские силовые структуры сработали оперативно и четко при поимке террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе». Однако теперь стоит задача по поиску и привлечению к ответственности заказчиков преступления, следы ведут как на Украину, так и на Запад, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин.

    «Становится очевидным, что атака на «Крокус» – это хорошо спланированное и подготовленное действие. Судя по всему, злоумышленники прорабатывали детали несколько недель», – сказал Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    Спикер обратил внимание на возраст задержанных. «Один из них совсем молодой. И он за 500 тыс. рублей был готов массово убивать наших граждан. Мне сложно предположить, что творится в голове у этого человека. Вместо того, чтобы развиваться и честно работать, он выбрал путь легких и кровавых денег. Это ужасно и бесчеловечно», – добавляет он.

    «Из допроса также следует, что сейчас задержаны исполнители, но у теракта был и заказчик, а также куратор. На мой взгляд, след ведет не только на Украину, куда они, судя по всему, пытались прорваться, но и на Запад», – рассуждает собеседник. «Здесь наверняка не обошлось без США и ряда стран Европы. Ведь они ведут против нас войну. И если кто-то воюет, поставляя ВСУ оружие и технику, другие прибегают к террористическим актам», – считает ветеран ФСБ.

    Он при этом подчеркнул: российские силовые ведомства сработали максимально оперативно и качественно. «Мобилизовались все. Работа была сделала четко, строго по регламенту. Что важно – поиск преступников организовали не только в Москве, но и в ряде прилегающих областей. Скорее всего, территория была поделена на «квадраты», на места прибыло усиление и благодаря этому террористов поймали», – отметил эксперт.

    Демидкин считает, что найти заказчиков преступления будет непросто. «Сейчас у нас есть «руки» теракта, а еще предстоит установить «головы». Таким образом, перед нашими силовыми ведомствами поставлена сложная задача. Но я убежден, что наказание для всех виновных неотвратимо», – заключил он.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Как сообщили в пресс-службе президента, среди задержанных четверо непосредственных участника этого теракта. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.

    Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной, о чем сообщили в СК. Следователи уже начали с ним работать. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    Один из злоумышленников рассказал, что за теракт в «Крокусе» ему обещали заплатить 500 тыс. рублей, половину из которых он получил авансом. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса. Задержанный уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения.

    По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта. Также, по его словам, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.

    Коментарии (20)
    23 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе»
    Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следствие и правоохранители сделают все, чтобы установить все детали теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и кто стоит за этим преступлением, террористов, нелюдей и убийц ждет возмездие и забвение, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы», – сказал Путин, передает ТАСС.

    «Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России», – добавил он.

    Президент подчеркнул, что следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления.

    «Всего задержаны 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами», – сказал глава государства.

    «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет», – заявил Путин.

    Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

    Коментарии (58)
    23 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Мужчина в инвалидном кресле ценой жизни спас девушку при теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одним из погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал 25-летний инвалид-колясочник Максим, который своим телом закрыл возлюбленную от пуль.

    О героическом поступке молодого человека рассказала его мать. По словам женщины, когда началась стрельба, Максим не смог быстро спастись, поскольку выходы не были оборудованы пандусами, передает «Комсомольская правда».

    Молодой человек получил несколько огнестрельных ранений в грудь, упал из коляски на свою девушку и тем самым спас ее, сейчас она в больнице, сообщила женщина.

    В трагический вечер в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник», поклонницей которой была девушка. Максим сделал ей приятный сюрприз, купив билеты на выступление.

    Ранее посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста.

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    23 марта 2024, 12:43 • Новости дня
    Ветераны «Альфы» сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом» и Бесланом

    Ветераны «Альфы» заявили, что теракт в «Крокусе» сопоставим с «Норд-Остом» и Бесланом

    Ветераны «Альфы» сравнили теракт в «Крокусе» с «Норд-Остом» и Бесланом
    @ Воронин Денис/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Теракт, совершенный в концертном зале Подмосковья, сопоставим с «Норд-Остом», Бесланом и нападением на Буденновск, заявили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Отмечается, что раньше террористы выдвигали требования, а сейчас совершают свои действия только ради убийства и запугивания населения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ветераны «Альфы» пришли к выводу о необходимости перехода к реалиям военного времени и отказа от моратория на применение смертной казни.

    Ранее сообщалось, что при теракте в «Крокусе» погибли до 93 человек.

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