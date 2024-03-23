Группа «Пикник» не нашла пропавшего при теракте в «Крокусе» музыканта

Ветеран «Альфы»: Следы заказчиков теракта в «Крокусе» ведут на Украину и Запад

Ветеран «Альфы» Демидкин: Российским силовикам удалось задержать «руки» теракта, теперь на очереди «головы»

Tекст: Олег Исайченко

«Становится очевидным, что атака на «Крокус» – это хорошо спланированное и подготовленное действие. Судя по всему, злоумышленники прорабатывали детали несколько недель», – сказал Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

Спикер обратил внимание на возраст задержанных. «Один из них совсем молодой. И он за 500 тыс. рублей был готов массово убивать наших граждан. Мне сложно предположить, что творится в голове у этого человека. Вместо того, чтобы развиваться и честно работать, он выбрал путь легких и кровавых денег. Это ужасно и бесчеловечно», – добавляет он.

«Из допроса также следует, что сейчас задержаны исполнители, но у теракта был и заказчик, а также куратор. На мой взгляд, след ведет не только на Украину, куда они, судя по всему, пытались прорваться, но и на Запад», – рассуждает собеседник. «Здесь наверняка не обошлось без США и ряда стран Европы. Ведь они ведут против нас войну. И если кто-то воюет, поставляя ВСУ оружие и технику, другие прибегают к террористическим актам», – считает ветеран ФСБ.

Он при этом подчеркнул: российские силовые ведомства сработали максимально оперативно и качественно. «Мобилизовались все. Работа была сделала четко, строго по регламенту. Что важно – поиск преступников организовали не только в Москве, но и в ряде прилегающих областей. Скорее всего, территория была поделена на «квадраты», на места прибыло усиление и благодаря этому террористов поймали», – отметил эксперт.

Демидкин считает, что найти заказчиков преступления будет непросто. «Сейчас у нас есть «руки» теракта, а еще предстоит установить «головы». Таким образом, перед нашими силовыми ведомствами поставлена сложная задача. Но я убежден, что наказание для всех виновных неотвратимо», – заключил он.

В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Как сообщили в пресс-службе президента, среди задержанных четверо непосредственных участника этого теракта. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.

Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной, о чем сообщили в СК. Следователи уже начали с ним работать. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Один из злоумышленников рассказал, что за теракт в «Крокусе» ему обещали заплатить 500 тыс. рублей, половину из которых он получил авансом. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса. Задержанный уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения.

По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта. Также, по его словам, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.