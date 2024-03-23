Музыкант Галанин: Галанин: Террористы хотят выбить нас из седла, но мы не можем этого позволить

Tекст: Олег Исайченко

«Сейчас наша задача – дать силовым структурам сделать свою работу и не мешать им. Не стоит заниматься домыслами», – призвал Сергей Галанин, основатель рок-группы «СерьГа». Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал всем сил и терпения.

«Нас хотят, что называется, «выбить из седла», но мы не имеем права этого позволить. Сегодня каждый должен делать свое дело», – подчеркнул музыкант. Галанин пояснил, что имеет в виду не только расследование теракта, но и работу российских военных в зоне спецоперации.

Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала «Крокус Сити Холл», где накануне произошел теракт, тела еще нескольких человек, сообщил Следственный комитет. «В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек», – говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 15 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 42 человека – в тяжелом. «Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно», – передает ТАСС слова Голиковой.

В настоящий момент в лечебных учреждениях Москвы и Московской области находятся 107 человек, пострадавших в результате теракта, среди них трое детей.