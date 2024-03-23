Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Голикова: В крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе» находятся 15 человек
Голикова: В крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся 15 человек
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 15 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 42 человека – в тяжелом.
«Всем оказана и продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Медикаментов, крови, перевязочных материалов достаточно», – передает ТАСС слова Голиковой.
В настоящий момент в лечебных учреждениях Москвы и Московской области находятся 107 человек, пострадавших в результате теракта, среди них трое детей.
Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко посетили Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, куда госпитализирована часть пострадавших.
Напомним, по поручению президента России 24 марта объявлен днем общенационального траура.