Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».

В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.