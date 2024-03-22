Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье
Комитет начальников штабов американских вооруженных сил в курсе теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, но не планирует контактировать с российской стороной по этому вопросу, сообщил представитель комитета.
Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».
В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.