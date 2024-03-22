Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Пятеро пострадавших в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро в тяжелом состоянии», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают два пожарных вертолета, добавил глава региона. «Основная задача сейчас – потушить огонь. Он распространился по большой площади», – сообщил он.
В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.