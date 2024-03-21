Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
В Киеве пожаловались, что ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов
Евросоюз не предоставил Украине обещанный 1 млн снарядов к марту этого года, как им было обещано, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Егор Чернев.
По словам Чернева, на данный момент Киев получил лишь 400 тыс. снарядов из обещанного миллиона, выразив при этом надежду, что «партнеры в самые ближайшие месяцы исполнят обещание», передает ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву.