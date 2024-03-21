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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    16 комментариев
    21 марта 2024, 08:32 • Новости дня

    Венгрия заблокировала в ЕС использование активов России для военной помощи Киеву

    DW: Венгрия блокирует в ЕС использование активов России для военной помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз не смог договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии, пишут СМИ.

    Как сообщает источник Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Венгрия выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

    По словам высокопоставленного европейского чиновника, Венгрия настаивает на том, что замороженные активы должны быть возвращены их законным владельцам после завершения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК).

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    18 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне»

    Глава Евросовета Мишель призвал ЕС нарастить заказы вооружений и «готовиться к войне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Государства ЕС должны удвоить заказы вооружений, чтобы «готовиться к войне, желая мира», заявил Мишель в своей статье для портала Euractiv, передает РИА «Новости».

    Удвоение заказов даст «больше предсказуемости» компаниям в Европе, многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как европейские политики видят окончание конфликта на украинской территории.

    Коментарии (38)
    18 марта 2024, 17:43 • Новости дня
    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО

    Военный эксперт Бартош: Размещение базы НАТО в Румынии даст альянсу ряд стратегических и логистических преимуществ

    Эксперт: Румыния приобрела колоссальную стратегическую ценность для НАТО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Особенности географического положения Румынии делают эту страну крайне привлекательной для наращивания присутствия сил НАТО. Близость к России и Сербии, а также выход к Черному морю дают строящейся в Румынии военной базе колоссальные логистические возможности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно о начале создания крупнейшей в ЕС базы НАТО в Румынии.

    «Выбор Румынии в качестве страны для размещения самой крупной европейской базы НАТО не случаен. Руководство альянса убедилось в невозможности быстрого завершения конфликта на Украине. Ставка на «блицкриг» не сыграла. Теперь объединение готовится к затяжному противостоянию с Россией», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В связи с этим усиление южных рубежей НАТО выглядит вполне логичным шагом. Румыния расположена в непосредственной близости к зоне СВО. Таким образом, страна имеет колоссальную стратегическую ценность. Кроме того, она граничит с Сербией, а значит, наращивание присутствия альянса на этой территории также усилит давление и на Белград», – отмечает он.

    «В перспективе длительной конфронтации с Россией это дает альянсу широкие возможности для маневрирования. Не стоит забывать и о выходе к Черному морю. В Румынии расположен крупный порт – Констанца. Строительство базы приведет к улучшению местной транспортной инфраструктуры. Соответственно, НАТО серьезно усилит логистические возможности в плане обеспечения восточных государств блока», – считает собеседник.

    «Напомню, еще в середине 2010-х годов Бухарест одобрил строительство базы ПРО в городе Девеселу. Имеющиеся там комплексы обезопасят воздвигаемые в стране военные объекты. Параллельно с этим альянс работает и над наращиванием присутствия в Албании. Речь идет о комплексном подходе: НАТО вцепилось в европейский юг мертвой хваткой и ослаблять ее не планирует», – подчеркивает эксперт.

    «В связи с этим России важно усилить присутствие в Черном море. Нам стоит продолжить планомерное развитие флота. Однако нам нельзя позволять альянсу ввязывать нас в игру на их правилах. Они пытаются спровоцировать нас путем постоянного повышения ставок к гонке вооружений, однако Москва привыкла реагировать на подобные вызовы взвешенно и мудро», –  резюмирует Бартош.

    Ранее в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европы базы НАТО. Об этом сообщает Euronews. Военный объект займет территорию площадью в 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в округе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

    Строительство осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану». В настоящее время ведутся работы по созданию подъездных дорог и электросети. Вскоре начнется конструирование новой взлетно-посадочной полосы. В дальнейшем планируется перейти к возведению нового аэродрома.

    «Мы также работаем над возможностью максимальной реализации наземного потенциала базы, что позволит быстро реагировать на изменения в ситуации в сфере безопасности», – поделился деталями строительства Николае Крецу, командир «Михаила Когэлничану».

    Кроме того, ведется проектировка гражданской инфраструктуры на территории военного объекта. На территории базы будут построены жилые помещения, ясли, детские сады, школы, магазины, аптеки и госпиталь. Издание подчеркивает: если задуманные планы осуществятся, то база в Румынии значительно превзойдет по своим масштабам немецкий «Рамштайн».

    «Новый объект станет важнейшим пунктом НАТО, располагающимся в непосредственной близости к южным территориям Украины. Не нужно надеяться, что конфликт завершится в этом или 2025 году. Речь идет о долгосрочном противостоянии», – цитирует газета политического аналитика Дорина Попеску.

    Напомним, еще в 2010 году президент Румынии Траян Бэсеску дал согласие на размещение ракет-перехватчиков альянса на территории военно-воздушной базы Девеселу. В 2014-м на территорию страны были привезены многоцелевые зенитные комплексы Aegis Ashore, оснащенные боеприпасами модели SM-3.

    Усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение закончило модернизацию бывшей советской базы в Албании, сообщали РБК. Для Тираны этот проект стал крупнейшим в рамках взаимодействия с альянсом за последнее десятилетие. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что из Румынии в зону спецоперации прибыло 784 наемника, уничтожено – 349.

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    20 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»

    Politico: Россия побеждает в мировой зерновой войне

    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия побеждает в «мировой зерновой войне», продолжая поставлять свое зерно в ряд стран ЕС, пока европейские фермеры митингуют против бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции, пишет европейское издание газеты Politico.

    Как отмечает газета, массовые протесты фермеров в Европе против бесконтрольного импорта украинского зерна вынудили правительства стран ЕС пойти на уступки аграриям, что, в свою очередь, негативно сказалось на политических связях Киева с западными странами, передает ТАСС.

    Между тем Россия собрала рекордный урожай зерна и продолжила его экспорт в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию. Таким образом, Москва одержала победу в «мировой зерновой войне», считают авторы.

    Ранее сообщалось, что Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев.

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    20 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы

    Военный эксперт Артамонов: Лучшим ответом на перевод экономики Европы на военные рельсы станет наступление России в СВО

    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе в последние дни растет накал милитаристской риторики. Так, в эфире французского ТВ обсуждают размещение войск по линии Днепра, а в Евросовете звучат призывы перевести экономику ЕС на военные рельсы. Лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут решительные наступательные действий ВС России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты Александр Артамонов и Вадим Козюлин.

    «Разговор о переводе экономики на военные рельсы поднимается странами ЕС и НАТО уже не в первый раз. Так, в 2023 году генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что для достижения этой цели им понадобится два года. На мой взгляд, они уже перешли к реализации этой программы», – отметил военный эксперт Александр Артамонов.

    В доказательство своего предположения собеседник привел несколько фактов. «Так, Франция увеличила выпуск снарядов. Более того, в стране заработали два новых завода по производству боекомплектов и патронов, подходящего ВСУ калибра. И это только начало процесса, – уточнил он. – Существует также ряд решений по авиации. Если Киеву все же передадут F-16, это подстегнет производство запчастей».  

    «В целом, Европа давно готовится к военному конфликту», – акцентировал Артамонов, призвав не недооценивать происходящее. Спикер напомнил, что на днях в эфире французского ТВ обсуждали размещение военных по линии Днепра. По мнению эксперта, лучшим ответом на все эти поползновения Запада станут действия ВС РФ. «Сейчас у нас есть преимущество в зоне спецоперации. Нам нужно продолжать развивать наступление», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Мы видим, что европейские страны активно наращивают производство боеприпасов, развивают логистику для более быстрой доставки вооружений, создают новые военные базы, например, на территории недавно присоединившихся к НАТО Швеции и Финляндии, а также расширяют уже имеющиеся, например, в Румынии. Поэтому, действительно, процесс милитаризации в Европе уже идет», – соглашается он с Артамоновым.

    Эксперт отметил, что военное руководство РФ уделяет большое внимание перевооружению армии, увеличению мощности отечественного оборонно-промышленного комплекса, укреплению границ. Козюлин считает важным продолжать этот процесс на фоне новых рисков.

    Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе саммита глав государств ЕС 21-22 марта. Также на мероприятии, по его словам, будет поднят вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов ВСУ. До этого Мишель подчеркивал, что страны ЕС должны повысить свои заказы вооружений и боеприпасов у европейской промышленности в два раза к 2030 году. Это, по его мнению, даст «больше предсказуемости» компаниям, а многолетние контракты позволят расширить производства оружия.

    Со схожим призывом выступил гендиректор норвежско-финской оборонной группы компаний Nammo Мортен Брандтсег. «Спрос на определенные товары со стороны оборонной промышленности – это спрос на военное производство», – приводит газета Financial Times слова Брандтсега. В отсутствие должного законодательства проблему невозможно «решить на сто процентов», добавил он. По мнению Брандтсега, Европе нужно принять закон наподобие американского Закона о военном производстве (DPA), дающее президенту право обязывать компании отдавать приоритет государственным контрактам перед частными.

    Примечательно, что Евросоюз до конца марта не смог поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Тем не менее он подчеркнул, что это количество не включает боеприпасы, поставленные странами сообщества на двусторонней основе. На этом фоне директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер предложил Европе подумать о строительстве системы ПРО по типу «Железного купола», пишет Financial Times. Более того, по его словам, похожий проект только малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит».

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    19 марта 2024, 21:17 • Новости дня
    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы

    Мишель заявил, что саммит ЕС будет принимать решение о переводе экономики на военные рельсы

    В ЕС задумались о переводе экономики на военные рельсы
    @ EPA/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Саммит глав государств ЕС 21-22 марта примет решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Также будет обсуждаться вопрос совместных закупок оружия, увеличения военных бюджетов стран сообщества и ускорения поставок снарядов Киеву, передает ТАСС.

    «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью», – написал Мишель в социальной сети.

    Он также назвал главной задачей ЕС сейчас предоставление военной помощи Украине.

    Ранее глава Евросовета Мишель призвал ЕС «готовиться к войне».

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    18 марта 2024, 21:58 • Новости дня
    Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Боррель: Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Евросоюза и США с просьбой оказать срочную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель сообщил, что Кулеба по видеосвязи рассказал министрам о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях Киева, передает ТАСС.

    Этот разговор дал понять, что Западу «нужны срочные действия для Украины», заявил глава евродипломатии. «Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США) должны ускорить принятие решения», – сказал он.

    Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.

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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    20 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

    Разработанный совместно с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем план будет представлен на саммите ЕС 21-22 марта, заявил Домбровскис на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее Боррель сообщил, что предложил странам – членам ЕС использовать 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму, а оставшиеся 10% направить в бюджет ЕС.

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    19 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

    Франция присоединилась к протестам Польши против ввоза сельхозпродукции с Украины

    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Франция... угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с Евросоюзом еще на год», – сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Отмечается, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, на которых планируется решить судьбу импорта украинской продукции.

    По оценкам Еврокомиссии, потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот оцениваются в 1,2 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что испанские фермеры перекрыли тракторами центр Мадрида, требуя «конкретных и решительных мер» по улучшению положения в аграрной сфере.

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    18 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    В Евросоюзе выразили недовольство выборами президента в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз выражает недовольство в связи с прошедшими в России выборами президента, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени стран сообщества заявил, что выборы якобы прошли в «в ограниченной политической обстановке».

    В заявлении Борреля сказано, что выборы якобы прошли в «обстановке сужающегося политического пространства». Это, по его утверждению, привело к «тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод», а также якобы не дало возможности многим кандидатам баллотироваться, в том числе тем, кто «выступал против российской незаконной агрессии», передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что это якобы лишило избирателей в России настоящего выбора и «существенно ограничило их доступ к достоверной информации».

    Кроме того, Евросоюз отказался признавать выборы, прошедшие в Крыму, Севастополе и новых регионах. В связи с проведением там выборов в ЕС пригрозили последствиями руководству России и организациям, причастным к проведению выборов в этих регионах.

    Боррель добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать «российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших в России выборов абсурдны.

    Глава ЦИК Элла Памфилова указывала, что явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. После обработки 99,65% протоколов самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    19 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    В Кремле решили проанализировать планы ЕС ввести пошлины на зерно из России

    Песков: Планы ЕС ввести пошлины на зерно из России нужно проанализировать

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль видел сообщения западных СМИ о планах Евросоюза ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что реализацию этих мер предстоит проанализировать. Также нужно понять, в какие сроки будут введены ограничения и будут ли они вообще, передает ТАСС слова Пескова.

    После может будет делать выводы, заключил представитель Кремля.

    Газета Financial Times писала ранее, что Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну.

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    18 марта 2024, 16:02 • Новости дня
    Боррель назвал дату решения ЕС по российским активам

    Боррель: ЕС 18 марта может договориться об использовании российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что главы МИД ЕС 18 марта добьются политического консенсуса по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины.

    По его словам, он планирует добиться окончательного согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Боррель добавил, что такое решение позволит использовать доходы, а не сами средства, а деньги пойдут на усиление возможностей по финансированию ВСУ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.

    Коментарии (3)
    20 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    Боррель предложил направить Украине 90% прибыли от активов России
    Боррель предложил направить Украине 90% прибыли от активов России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму.

    Он написал на своей странице в X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), что еще 10% средств будут направлены в бюджет ЕС, передает ТАСС.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов пойдут на оказание военной помощи ВСУ.

    Коментарии (6)
    20 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Песков пригрозил многолетними судами посягнувшим на российские активы

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения об использовании российских замороженных активов навредят экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что ущерб для ЕС будет неизбежным.

    «Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия», – приводит его слова ТАСС.

    Предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об использовании прибыли от российских активов для военной помощи Украине звучит, как отметил Песков, в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.

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    Антиукраинскую коалицию в США расшатывают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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