Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Глава Военного комитета НАТО Бауэр впервые посетил Киев
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в четверг прибыл в Киев с целью участия в местной конференции по безопасности. Это его первый визит на Украину с момента назначения на эту должность.
Отмечается, что во время визита Бауэр планирует провести встречи с высшим политическим и военным руководством страны для обсуждения вопросов, связанных с текущей ситуацией в сфере безопасности на Украине, а также перспективы сотрудничества между НАТО и Украиной, передает ТАСС.
Тем временем в Киеве признали невозможность завершения конфликта с Россией военным путем.