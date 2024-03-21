ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
Сенаторы США представили законопроект против «подрыва демократии»
Сенаторы США Кардин и Уикер представили законопроект против «подрывающих демократию» иностранцев
Сенаторы Бен Кардин (демократ) и Роджер Уикер (республиканец), возглавляющие комитет по иностранным делам Сената США, инициировали законопроект, направленный против лиц, подозреваемых Вашингтоном в «подрыве демократических процессов и институтов» в мире.
Утверждается, что законопроект о «защите международной свободы» нацелен на создание механизма введения санкций против иностранных граждан, ущемляющих «демократические процессы и институты». В основу санкций ляжет так называемый Глобальный акт о правах человека имени Магнитского, передает ТАСС.
Инициатива также предполагает активизацию усилий Госдепа и других федеральных структур США по поддержке «политзаключенных» и формулирование политики по «противодействию авторитаризму в цифровой сфере и дезинформации».
Если будет принят соответствующий закон, США будут отказывать во въезде «иностранным чиновникам, причастным к грубым нарушениям прав человека и масштабной государственной коррупции». Кроме того, будут ограничены возможности оказания помощи правительствам, пришедшим к власти в результате военных переворотов.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя инициативу сенаторов США по введению новых санкций против российских граждан в соответствии с «Актом Магнитского», заявил о маниакальной настойчивости Конгресса США в вопросе санкций.