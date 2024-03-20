Композитор Мартынов: Современная культура не подарит нам опер и симфоний на тему СВО

Композитор Мартынов объяснил отсутствие масштабных музыкальных произведений о СВО

Tекст: Татьяна Косолапова

«Сейчас идет всемирная деградация культуры. Мы не можем рассчитывать на действительно великие произведения, наподобие написанных в свое время композитором Дмитрием Шостаковичем симфоний №7 и №8. Это было другое поколение других людей. Они могли отвечать на происходящие события», – говорит Мартынов.



Причем, по его словам, нельзя привить умение создавать масштабные произведения культуры, отражающие великие события эпохи. «Можно, конечно, объявить конкурс на создание песни о СВО, поддержать какие-то инициативы, в том числе финансово, но, к сожалению, это ни к чему не приведет. Настоящая культура растет изнутри. Сегодня она, мягко говоря, импотентская», – считает композитор.

Сейчас, по словам собеседника, музыкальная академическая культура не способна адекватно ответить на происходящие у всех на глазах масштабные события, в том числе специальную военную операцию.

Причем, считает Мартынов, аналогичная ситуация в культуре наблюдается не только в России: «Это не только к нам относится. Посмотрите, что сейчас происходит во всем мире – идет культура отмены. Это значит, ни о какой культуре речи нет, сама культура отменяется. Поэтому и в музыке ничего адекватного тем великим событиям, которые сейчас происходят, ожидать не стоит».

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов направил Минпросвещению обращение, где предложил дополнить школьную программу по предмету «музыка» композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе Shaman (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева. В ведомстве поддержали данную идею.