Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Глава Гагаузии Гуцул через суд потребовала извинений от Санду
Глава Гагаузии Евгения Гуцул через суд потребовала публичных извинений от президента Молдавии Майи Санду за ее оскорбительные высказывания в адрес автономии и ее руководителя.
Гуцул сообщила, что подала заявление в отношении Санду о защите чести и достоинства, передает ТАСС. В иске глава Гагаузии потребовала публичных извинений и опровержения. Она заявила, что в демократическом обществе даже президенту не дозволено оскорблять и очернять репутацию другого гражданина.
Она напомнила, что «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду, заявившей, что не подпишет указ о назначении Гуцул членом правительства, так как та «работает на преступную группировку».
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не будет подписывать указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства.