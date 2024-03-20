Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
В Кремле указали на несогласие Баку с миссией ЕС в Армении
Приглашение Армении наблюдательной миссии Евросоюза можно поставить под сомнение, поскольку мнение Азербайджана в этом вопросе не учитывается, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что вопрос заключается в том, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Песков усомнился, что в Баку с пониманием будет встречен такой мандат, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что это приглашение Армении является односторонним решением, поэтому необходимо поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии.
Ранее парламент Армении ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье.