В России ужесточили ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов

Tекст: Дарья Григоренко

Новые штрафы за нарушение закона о рекламе, распространяемой через устройства связи, составят: для физических лиц от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей, для компаний – от 300 тысяч до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Вводится ответственность и за недостоверную рекламу микрофинансовых организаций (МФО). Рекламные материалы, связанные с выдачей кредитов или займов, должны содержать диапазон их полной стоимости, причем эта информация не может быть опубликована более мелким шрифтом, чем процентные ставки.

Отмечается, что штраф за нарушение для МФО составит от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей, а для их сотрудников – от 40 до 100 тыс. рублей.

Аналогичная ответственность вводится и для кредитных организаций за неправомерную рекламу.

Новый закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

Напомним, член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками.