Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
ЕС перевел Украине первый транш на 1,5 млрд евро
Боррель: ЕС отправил Украине первый транш на 1,5 млрд евро по программе в 50 млрд евро
Евросоюз направил Украине первый транш в 1,5 млрд евро в рамках программы бюджетной поддержки в 50 млрд евро до 2027 года, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС – Украина.
Как указал Боррель, доходы от замороженных российских активов в размере около 3 млрд евро в год должны дополнить 5 млрд евро, выделенные ЕС на поставки оружия Киеву, передает ТАСС.
Ранее Боррель предложил использовать 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму.
Напомним, в феврале все 27 стран – членов Евросоюза утвердили выделение киевскому режиму долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро.