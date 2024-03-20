Пескова спросили о планах США поставить Украине дальнобойные ATACMS

Группировка «Центр» на этом направлении также улучшила положение по переднему краю, отметило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, отражены шесть контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад у Первомайского, Тоненького и Бердычей в ЛНР. ВСУ потеряли до 125 человек, две бронемашины.
При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения ВСУ и отразила две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ у Старомайорского в ДНР.
ВСУ на этом направлении потеряли до 130 человек, танк, две БМП и САУ «Гвоздика».
На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино и Пятихаткок в Запорожской области.
На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.
Средства ПВО уничтожили 143 украинских дрона и 38 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.