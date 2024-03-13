WSJ: Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

ЕС испугался за 33 млрд евро активов Euroclear в российской юрисдикции

Reuters сообщило об угрозе банкротства Euroclear из-за возможного ответа России на конфискацию замороженных активов

Tекст: Антон Антонов

Как пояснило Reuters, банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего ЕС и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов России, пояснил, что даже в случае конфискации ЕС «не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева», передает ТАСС.

По словам чиновника, средства придется сохранить «на балансе Euroclear, чтобы обеспечить «финансовый буфер». Эти средства должны будут «гарантировать выживание» Euroclear «под ударами ответных мер» Москвы и ее партнеров. Чиновник заверил, что в ЕС «хотят помочь Украине», но намерены не допустить «нарушения финансовой стабильности».

Он объяснил, что после завершения конфликта на Украине «деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы» Киеву, но значительную их часть придется оставить «на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков».

Reuters пишет, что речь идет об исках от ЦБ России. ЦБ может забрать «33 млрд евро активов Euroclear» в российской юрисдикции, а также подать иски для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. Также возможны иски западных банков, которые потеряют свои активы в результате санкционной войны.

В результате Москва «может полностью опустошить Euroclear», сказал еврочиновник. Это приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, поскольку через площадку осуществляется управление капиталами объемом до 37 трлн евро по всему миру.

Также чиновник сказал, что ЕС не сможет в обозримой перспективе конфисковать доходы от реинвестирования замороженных российских активов за 2022–2023 годы в размере 5,2 млрд евро, но «надеется получить в виде доходов от активов за 2024–2027 годы от 15 до 20 млрд евро в зависимости от изменений глобальных ставок процента». Поясняется, что «ЕС смог принять решение о статусе доходов от замороженных активов только 12 февраля» 2024 года. При этом следует отметить, что 5,2 млрд евро нужно «изъять» не у России, а у Euroclear, который уже записал эти средства в свою операционную прибыль и уплатил с нее налоги.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что план ЕС использовать доходы от российских активов в размере 3 млрд евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Запад надеется в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, но пока не пришел к единому подходу, передает РИА «Новости».

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ. Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше».