Жога: Путину передадут собранные доверенными лицами обращения россиян

Жога: ДНР передаст президенту РФ обращения населения, собранные доверенными лицами

Tекст: Ольга Никитина

По его словам, вопросы, требующие непосредственного участия президента, будут тщательно обработаны и представлены ему для изучения.

«Вопросы, которые действительно глобальны, и нужно ваше непосредственное участие, будут обрабатываться, они будут обобщены и переданы вам для изучения», – приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что обращения будут касаться различных аспектов жизни людей в ДНР, таких как восстановление экономики, социальная защита, безопасность и будущее республики.

На встрече с доверенными лицами в Кремле в среду Путин попросил доверенных лиц обобщить все обращения, которые они получили от людей во время избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

«Знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие шесть лет. Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, и все, что получили от людей», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы. «Поэтому я предлагаю все, что до вас дошло, все, что вы слышали от людей в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

Путин заявил также, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием.