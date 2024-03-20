  • Новость часаПутин объяснил, почему Россия не стала отвечать Украине ударами по гражданским
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    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    5 комментариев
    20 марта 2024, 13:14 • Новости дня

    Жога: Путину передадут собранные доверенными лицами обращения россиян

    Жога: ДНР передаст президенту РФ обращения населения, собранные доверенными лицами

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии выборов президента России доверенные лица в Донецкой народной республике (ДНР) собрали обращения населения, которые будут обобщены и переданы Владимиру Путину, сообщил председатель парламента ДНР и сопредседатель предвыборного штаба Путина Артем Жога.

    По его словам, вопросы, требующие непосредственного участия президента, будут тщательно обработаны и представлены ему для изучения.

    «Вопросы, которые действительно глобальны, и нужно ваше непосредственное участие, будут обрабатываться, они будут обобщены и переданы вам для изучения», – приводит его слова ТАСС.

    Ожидается, что обращения будут касаться различных аспектов жизни людей в ДНР, таких как восстановление экономики, социальная защита, безопасность и будущее республики.

    На встрече с доверенными лицами в Кремле в среду Путин попросил доверенных лиц обобщить все обращения, которые они получили от людей во время избирательной кампании, и совместно с ОНФ принять их к исполнению.

    «Знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие шесть лет. Я очень вас прошу, насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, и все, что получили от людей», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы. «Поэтому я предлагаю все, что до вас дошло, все, что вы слышали от людей в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти, конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

    Путин заявил также, что все обозначенное в послании Федеральному собранию обеспечено финансированием.

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.

    «Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».

    Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.

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    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Путин назвал основные параметры развития страны
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.

    Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.

    «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.

    Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.

    Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    19 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

    Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

    В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, но на выборах была максимальная прозрачность – как и предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. Ломоносова Александр Наумов. Он привел примеры того, сколько наблюдателей присутствовало на выборах в России, а сколько на выборах в Европе и США.

    «В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно.  Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

    «Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

    Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

    Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

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    19 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны, сообщает ВЦИОМ.

    Рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют выбору избирателей - 65% (2004 г. – 53%, 2008 г. – 53%, 2012 г. – 44%, 2018 г. – 60%). Еще 18% (-10 п.п. к 2018 г.) выбрали вариант «какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения. То есть 83% россиян назвали выборы президента честными.

    Результаты выборов вызвали у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42%), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%). На момент проведения опроса ознакомились с итогами голосования 85% респондентов, 14% не знали, сколько процентов набрали кандидаты.

    В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он был проведен 18 марта 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    19 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин назвал шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения от западных стран о возможных террористических актах на российской территории – это откровенный шантаж, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    Ряд официальных западных структур недавно сообщали о возможности терактов в России, все это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», сказал Путин, передает ТАСС.

    Он потребовал, чтобы ФСБ усилила антитеррористическую работу.

    «Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», – отметил президент.

    Напомним, в марте нидерландское посольство в Москве призвало проживающих в России подданных королевства избегать мест скопления людей в связи с «возможными атаками».

    До этого схожие заявления делали американские и британские дипломаты.

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    20 марта 2024, 00:09 • Новости дня
    Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны

    Путин призвал депутатов при формировании кабинета министров руководствоваться интересами страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал депутатов при формировании правительства России исходить не из корпоративных и партийных интересов, а из интересов всей страны.

    «Я бы очень хотел вас настроить на то, чтобы мы не руководствовались корпоративными и даже партийными интересами, а интересами дела. Прежде всего выбирали и утверждали людей по их личным, деловым качествам, по их способности решать задачи, на пороге решения которых стоит страна», – приводит ТАСС слова Путина на встрече с лидерами думских фракций.

    Президент напомнил депутатам, что согласно поправкам в Конституцию России формирование правительства стало функцией парламента. При этом он подчеркнул, что Дума будет утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, а также министров гражданского блока.

    «Это чрезвычайно важная и ответственная вещь», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент предложил лидерам фракций Госдумы обсудить планы развития страны, изложенные в послании к Федеральному собранию – «то, над чем мы должны работать в самое ближайшее время».

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    19 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    Иностранные наблюдатели и эксперты оценили президентские выборы в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

    «Могу подтвердить, что все прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», – заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который рассказал, что посетил избирательные участки в Донецке. Наблюдатель особенно отметил, что были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Его слова приводятся на сайте НОМ.

    Со своей стороны грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах были обеспечены «всеобщее избирательное право и тайное голосование». По его словам, в России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить избирательный участок и будет находиться в другом регионе, – в Грузии такая категория избирателей, по его словам, «находится за пределами выборов».

    Основатель и главный редактор новостного портала 21st Century Wire, журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Он, напротив, увидел, что обстановка была праздничной, а голосование добровольным.

    «На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», – заявил независимый журналист, писатель Томас Репер. Он добавил: «Но мы, кто был на участках, верим тому, что мы видели на избирательных участках, – выборы проходят свободно».

    В свою очередь бывший член Палаты представителей США Синтия Энн МакКинни, указав на очевидные недостатки избирательной системы в Соединенных Штатах, о которых знает не понаслышке, заявила: «То, что мы увидели в России, – это истинное уважение к волеизъявлению граждан».

    По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, все увиденное говорит о том, что выборы в России – не рядовое событие, а праздник для людей. «Люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная. От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», – рассказал НОМ Витанаге.

    Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, отметила ряд технических и технологических решений, применяемых на выборах в России. «Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», – подчеркнула она. По ее словам, ориентируясь на статьи в немецких СМИ, можно было ожидать, что избирателей в России будут подводить к урне чуть ли не солдаты с автоматами. «Но я могу подтвердить, что ни одного человека с автоматом позади голосующих я не видела», – говорит Петерзен.

    Как указала член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес, избирательная система России обладает высоким техническим и технологическим потенциалом, и цифровые инструменты работают на повышение прозрачности выборов. «Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны. Для нас есть возможность попасть в любую точку Российской Федерации и оценить, как действует избирательная комиссия на каждом уровне», – подчеркнула наблюдатель.

    Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения четырех избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. По его оценке, заслуживает внимания обеспечение безопасности во время голосования. «Нам очень понравилась система организации безопасности на участках, и, возможно, Камбодже можно было бы изучить российский опыт в этой сфере», – пояснил эксперт.

    Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссий не через переводчиков, а лично, пользуясь гугл-переводчиком. По его мнению, это позволило получить больше информации.

    Багха назвал трехдневное голосование «очень хорошей идеей». «Мы тоже сталкиваемся с тем, что у кого-то из-за нездоровья или еще каких-то причин нет возможности посетить участок в один конкретный день. А организация голосования в течение трех дней дает возможность населению максимально участвовать в голосовании», – сказал он.

    По мнению экс-председателя комитета по иностранным делам парламента Италии, президента Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли, было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России. Он отметил тему безопасности и эффективности электорального процесса. «У меня есть опыт наблюдения за выборами, если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», – подчеркнул он.

    Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли «поездка в неизвестную Россию» стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. «Мы видели достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков мы встретили людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом все-таки пришли на участок – просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Молодежи на участках было меньше – но это объяснимо, ведь более молодые и продвинутые страты избирателей предпочитают онлайн-голосование. Крайне интересна и идея с переносными урнами и КОИБами. В целом организацию выборов в России можно оценить как хорошую, крайне прогрессивную», – подчеркнул он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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