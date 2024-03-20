Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Бывший пресс-секретарь «Тавриды» заочно арестован за вымогательство
Бывший пресс-секретарь «Тавриды» Жмуцкий заочно арестован за вымогательство
Бывшего пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого заочно арестовали по делу о вымогательстве, соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для Жмуцкого в виде содержания под стражей заочно на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, передает ТАСС.
Жмуцкий является фигурантом дела бывшего руководителя «Ленфильма» Федора Щербакова. Жмуцкий сбежал от следствия в Грузию. Его объявили в международный розыск.
По этому делу также проходят Антон Сафонов и Станислав Дейнеко, они сидят в следственном изоляторе.
Согласно версии следствия, администраторы Telegram-каналов «Небрехня» и «Временное правительство» пытались вымогать деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и представителей ГК «Россети» за отказ от публикации якобы компрометирующей информации.
Напомним, Щербакова объявили в розыск в середине февраля, тогда он занимал должность гендиректора «Ленфильма». Позже врио гендиректора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов.