Бывший пресс-секретарь «Тавриды» заочно арестован за вымогательство

Бывший пресс-секретарь «Тавриды» Жмуцкий заочно арестован за вымогательство

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для Жмуцкого в виде содержания под стражей заочно на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию, передает ТАСС.

Жмуцкий является фигурантом дела бывшего руководителя «Ленфильма» Федора Щербакова. Жмуцкий сбежал от следствия в Грузию. Его объявили в международный розыск.

По этому делу также проходят Антон Сафонов и Станислав Дейнеко, они сидят в следственном изоляторе.

Согласно версии следствия, администраторы Telegram-каналов «Небрехня» и «Временное правительство» пытались вымогать деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и представителей ГК «Россети» за отказ от публикации якобы компрометирующей информации.

Напомним, Щербакова объявили в розыск в середине февраля, тогда он занимал должность гендиректора «Ленфильма». Позже врио гендиректора киностудии стал продюсер Эдуард Суворов.