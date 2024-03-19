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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    19 комментариев
    19 марта 2024, 17:22 • Новости дня

    Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

    Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

    В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, но на выборах была максимальная прозрачность – как и предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. Ломоносова Александр Наумов. Он привел примеры того, сколько наблюдателей присутствовало на выборах в России, а сколько на выборах в Европе и США.

    «В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно.  Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

    «Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

    Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

    Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    18 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    Роскомнадзор сообщил об атаках на инфраструктуру выборов из стран Запада

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор зафиксировал атаки на ресурсы инфраструктуры выборов президента России из Германии, Англии, США и других стран, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отмечается, что в общей сложности Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал около 500 кибератак на информационно-коммуникационную инфраструктуру страны в то время, когда проходили выборы, передает ТАСС.

    Основные атаки происходили из Германии, Англии, США, Финляндии, Литвы.

    Как уточнили в Роскомнадзоре, специалисты центра в период выборов обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал более 1 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к срыву выборов президента России.

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    18 марта 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам

    Эксперт Глущенко рассказал о росте числа кибератак на избирательную систему России

    Эксперт: Прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ к кибератакам
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость системы дистанционного электронного голосования, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ИТ Вадим Глущенко, комментируя выявление более 4 млн кибератак во время президентских выборов.

    Система электронного голосования в Москве во время проведения выборов президента России отразила 4,6 млн кибератак, передают РИА «Новости». Часть из них, как сообщается, велась с ботнет-сетей, а также было зафиксировано большое количество прямых атак.

    «По словам вице-президента компании «Ростелеком» по информационной безопасности и гендиректора «Ростелеком-Солар» Игоря Ляпунова, количество кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день голосования в восемь раз превысило число атак, которые были совершены в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре прошлого года. С каждыми новыми выборами попытки парализовать этот процесс становятся изощреннее и интенсивнее, что мотивирует наших специалистов совершенствовать способы их отражения», – говорит Глущенко.

    Он рассказывает, что к разработке технологии ДЭГ российские ИТ-специалисты подошли со всем вниманием и ответственностью, тщательнейшим образом проработали как моменты, связанные с безопасностью и конфиденциальностью голосования, так и детали, делающие систему ДЭГ удобным для граждан с разным уровнем технической подготовки. Платформу ДЭГ неоднократно тестировали, в том числе на уязвимости, с 2008 года, так что это, по мнению собеседника, вполне зрелый продукт, который совершенствовался годами.

    «Часть атак на ДЭГ проводилась с помощью ботнетов. Это компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в Интернет заражено вредоносной программой и управляется специальным бот-мастером. Ботнеты, как правило, создаются и используются для вымогательства денежных средств, кражи персональных данных, майнинга. Кстати, сегодня это весьма прибыльный бизнес для хакеров», – делится специалист.

    Кроме того, продолжает эксперт, ботнеты нередко используются для проведения DDoS атак, взлома сайтов, ресурсов государственных учреждений. При этом пользователь может даже не догадываться, что стал частью ботнета. Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами может дать точный ответ.

    «Впрочем, как бы ни старались наши недоброжелатели, прошедшие выборы продемонстрировали высокую устойчивость ДЭГ, а это значит, что мы эффективно справляемся с новыми вызовами. Важно не терять бдительность и продолжать повышение надежности соответствующей инфраструктуры», – заключил Глущенко.

    Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что выявило и в дальнейшем удалило или заблокировало около 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к срыву выборов президента России. При этом DDoS-атаки, организованные из-за рубежа, не повлияли на ход голосования.

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 08:45 • Новости дня
    Д’Артаньян оценил ход выборов в России

    Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование в России проходило абсолютно корректно, возможности для фальсификаций не было, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.

    Д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».

    «Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.

    Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.

    Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    19 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    В Москве пообещали ответить на высылку дипломата по инициативе МИД Молдавии

    В МИД пообещали ответить на высылку дипломата из Молдавии

    Tекст: Александра Юдина

    Россия намерена ответить на решение властей Молдавии выслать из страны сотрудника посольства России из-за работы избирательных участков в ходе выборов президента России на территории непризнанного Приднестровья, сообщили в МИД.

    В российском дипведомстве пообещали дать соответствующий ответ, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье.

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    19 марта 2024, 13:04 • Новости дня
    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства

    Власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД Республики Молдова.

    Уточняется, что российского посла в Молдавии официально уведомили о том, что сотрудника объявили персоной нон грата, он должен уехать из страны, передает ТАСС.

    Напомним, 12 марта МИД Молдавии выразил протест в связи с открытием избирательных участков к выборам президента России в непризнанном Приднестровье.

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    19 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    Иностранные наблюдатели и эксперты оценили президентские выборы в России

    Tекст: Ольга Никитина

    Международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

    «Могу подтвердить, что все прошло в соответствии с демократическими стандартами и нормами», – заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН Вито Гриттани, который рассказал, что посетил избирательные участки в Донецке. Наблюдатель особенно отметил, что были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Его слова приводятся на сайте НОМ.

    Со своей стороны грузинский политолог, журналист Васо Капанадзе подчеркнул, что на выборах были обеспечены «всеобщее избирательное право и тайное голосование». По его словам, в России его удивили возможности голосования для тех, кто не сможет посетить избирательный участок и будет находиться в другом регионе, – в Грузии такая категория избирателей, по его словам, «находится за пределами выборов».

    Основатель и главный редактор новостного портала 21st Century Wire, журналист Патрик Хеннингсен опроверг сообщения западной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата». Он, напротив, увидел, что обстановка была праздничной, а голосование добровольным.

    «На Западе говорят, что в России прошли фейковые выборы, при этом ни подтверждений, ни аргументов, ни ссылок на какие-то организации не приводится. Они просто говорят это, как утверждение», – заявил независимый журналист, писатель Томас Репер. Он добавил: «Но мы, кто был на участках, верим тому, что мы видели на избирательных участках, – выборы проходят свободно».

    В свою очередь бывший член Палаты представителей США Синтия Энн МакКинни, указав на очевидные недостатки избирательной системы в Соединенных Штатах, о которых знает не понаслышке, заявила: «То, что мы увидели в России, – это истинное уважение к волеизъявлению граждан».

    По мнению члена парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге, все увиденное говорит о том, что выборы в России – не рядовое событие, а праздник для людей. «Люди приходят на выборы осознанно, и атмосфера на избирательных участках праздничная. От себя могу сказать, что люди приходят дружелюбные и открытые, они гордятся государством и страной, где они живут», – рассказал НОМ Витанаге.

    Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, отметила ряд технических и технологических решений, применяемых на выборах в России. «Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», – подчеркнула она. По ее словам, ориентируясь на статьи в немецких СМИ, можно было ожидать, что избирателей в России будут подводить к урне чуть ли не солдаты с автоматами. «Но я могу подтвердить, что ни одного человека с автоматом позади голосующих я не видела», – говорит Петерзен.

    Как указала член Национального избирательного совета Колумбии Альба Лусия Веласкес Эрнандес, избирательная система России обладает высоким техническим и технологическим потенциалом, и цифровые инструменты работают на повышение прозрачности выборов. «Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны. Для нас есть возможность попасть в любую точку Российской Федерации и оценить, как действует избирательная комиссия на каждом уровне», – подчеркнула наблюдатель.

    Наблюдатель из Камбоджи Чхит Кимьеат рассказал, что в ходе посещения четырех избирательных участков не заметил каких-либо нарушений. По его оценке, заслуживает внимания обеспечение безопасности во время голосования. «Нам очень понравилась система организации безопасности на участках, и, возможно, Камбодже можно было бы изучить российский опыт в этой сфере», – пояснил эксперт.

    Независимый наблюдатель, генеральный секретарь одной из политических партий Индии Раджеш Багха пообещал написать книгу для того, чтобы люди в Индии узнали, как проходят выборы в России. Он рассказал, что предпочитал общаться с голосующими и сотрудниками избирательных комиссий не через переводчиков, а лично, пользуясь гугл-переводчиком. По его мнению, это позволило получить больше информации.

    Багха назвал трехдневное голосование «очень хорошей идеей». «Мы тоже сталкиваемся с тем, что у кого-то из-за нездоровья или еще каких-то причин нет возможности посетить участок в один конкретный день. А организация голосования в течение трех дней дает возможность населению максимально участвовать в голосовании», – сказал он.

    По мнению экс-председателя комитета по иностранным делам парламента Италии, президента Итальянского института БРИКС Вито Розарио Петрочелли, было крайне важно иметь возможность наблюдать за всеми аспектами электорального процесса в России. Он отметил тему безопасности и эффективности электорального процесса. «У меня есть опыт наблюдения за выборами, если сравнивать голосование в России с Италией, больше всего выделяются прозрачные урны: в Италии они закрытые», – подчеркнул он.

    Для президента Национальной комиссии социальных организаций республики Уругвай Хуана Фаравелли «поездка в неизвестную Россию» стала своего рода вызовом, но о принятом решении он не жалеет. «Мы видели достаточно много пожилых людей, которые приходили на избирательные участки с радостью. Так, на одном из участков мы встретили людей старшего возраста, которые отдали свои голоса онлайн, а потом все-таки пришли на участок – просто пообщаться и прикоснуться к празднику. Одной из таких женщин было 94 года. Молодежи на участках было меньше – но это объяснимо, ведь более молодые и продвинутые страты избирателей предпочитают онлайн-голосование. Крайне интересна и идея с переносными урнами и КОИБами. В целом организацию выборов в России можно оценить как хорошую, крайне прогрессивную», – подчеркнул он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    19 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Постпред Ульянов уличил Запад в неуважении к демократии

    Постпред Ульянов: Запад показал неуважение к принципам демократии

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

    По его словам, подобные заявления, основанные на невежестве и политической мотивированности, демонстрируют неуважение к воле российского народа.

    Ульянов в своем Telegram-канале также указал на лицемерие западных чиновников, которые, утверждая, что Украина якобы является демократическим государством, игнорируют отсутствие там оппозиционных партий, независимых СМИ и свободных выборов.

    В Кремле заявляли ранее, что категорически не согласны с оценкой прошедших в России президентских выборов, которую дали на Западе, и не станут к ней прислушиваться.

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    19 марта 2024, 10:31 • Новости дня
    Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    В период подготовки к выборам президента Роскомнадзор удалил из доступа 1,7 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, связанную с избирательным процессом в нашей стране, а также подложные сайты и аккаунты ЦИК и избиркомов, сообщили в ведомстве.

    На сайте РКН сообщается также, что в 2024 году было удалено более 4,8 тыс. ссылок, которые содержали призывы к экстремистской и террористической деятельности, материалы экстремистских организаций, в том числе направленные на срыв выборов.

    Кроме того, более 1,4 тыс. материалов с призывами к участию в несогласованных массовых акциях удалено или заблокировано.

    Также было выявлено 103 материала, нарушающих законодательство о выборах. Составлено три протокола об административных правонарушениях по ст. 5.5 КоАП РФ.

    Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что попытки агрессивного внешнего воздействия на выборы президента России носили беспрецедентный характер.

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    19 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин победил на президентских выборах с беспрецедентным перевесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Комментируя итоги голосования российских граждан за границей, он отметил, что это тоже стало вкладом в его победу. Победа, по словам представителя Кремля, одержана с «действительно беспрецедентным счетом», передает ТАСС.

    «Любой голос важен в голосовании. Мы видим, что и за рубежом Путин в целом тоже одержал победу», – отметил он.

    Эксперты ранее, оценив итоги прошедших в России выборов, отметили, что голосование было конкурентным, однако результат свидетельствует об абсолютной консолидации российского общества вокруг Путина.

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    19 марта 2024, 14:21 • Новости дня
    Глава Египта поздравил Путина с победой на выборах

    Глава Египта ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

    В заявлении, опубликованном официальным представителем ас-Сиси Ахмедом Фахми в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), египетский лидер отметил, что победа Путина на выборах отражает доверие со стороны народа России, передает ТАСС.

    Ас-Сиси пожелал Путину «дальнейших успехов», а «российскому народу – прогресса и процветания». Он также высоко оценил отношения Каира и Москвы, отметив, что стороны продолжают совместную работу над рядом вопросов.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.

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    19 марта 2024, 16:01 • Новости дня
    Турчак: Вклад «Единой России» в победу Путина составляет 41%

    Tекст: Ольга Никитина

    Вклад «Единой России» в победу Владимира Путина составляет 41%, партия ставила задачей привести на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 млн избирателей, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

    «Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 млн человек», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

    Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды.

    «Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, все мероприятия, которые мы реализовывали в рамках народной программы», – сказал Турчак.

    Секретарь генсовета «Единой России» подчеркнул, что партия сыграла ключевую роль и в сборе подписей за выдвижение кандидата.

    «Из 3,5 млн подписей два миллиона были собраны единороссами», – напомнил он.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    19 марта 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Туркмении укрепление партнерства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым обоюдные намерения развивать партнерство обеих стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

    По информации пресс-службы, в ходе разговора обсуждались вопросы российско-туркменского партнерства, ряд актуальных тем на повестке дня, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что обе стороны подтвердили настрой на активное всестороннее укрепление.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент Туркмении также поздравил Путина с победой на выборах. В ответ российский президент поблагодарил его и передал привет председателю Народного совета Гурбангулы Бердымухамедову.

    Также поздравил главу государства лидер Ирана Эбрахим Раиси.

    Эксперты ранее, оценив итоги прошедших в России выборов, отметили, что голосование было конкурентным, однако результат свидетельствует об абсолютной консолидации российского общества вокруг Путина.

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    19 марта 2024, 16:30 • Новости дня
    Президент ЦАР поздравил Путина с победой на выборах

    Президент ЦАР Туадера поздравил Путина с победой на выборах

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

    В своем послании глава ЦАР от себя и от лица своего народа поздравил Путина с переизбранием, передает ТАСС.

    Также Туадера подчеркнул, что выборы в России были демократичными и транспарентными.

    Кроме того, лидер африканской страны заявил о настрое работать с Москвой для укрепления исторических связей, основанных на дружбе и сотрудничестве.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры ВенесуэлыНикарагуаБоливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и многие другие.

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