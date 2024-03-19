Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.0 комментариев
Пашинян поздравил Путина с победой на президентских выборах
Армянский премьер-министр Никол Пашинян направил поздравление президенту России Владимиру Путину с победой на выборах главы государства, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Пашинян выразил надежду на то, что многосторонний диалог между двумя государствами продолжит развиваться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
Также он пожелал Путину здоровья и дальнейших успехов.
Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси и многие другие.