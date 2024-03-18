Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.2 комментария
МИД РФ: США предлагали России диалог по контролю над вооружениями на своих условиях
Вашингтон предлагал России вести диалог по контролю над вооружениями исключительно на своих условиях, но Москва готова обсуждать этот вопрос только в едином комплексе, с учетом всех аспектов, затрагивающих безопасность страны, заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что американские предложения о диалоге без предварительных условий являются лицемерием и демагогией, передает ТАСС.
Отмечается, что представители США, заявляющие якобы о желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, не ознакомились с текстом послания президента РФ от 29 февраля 2024 года.
В послании, как напомнили в МИД РФ, президент Владимир Путин «исчерпывающе изложил наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения».