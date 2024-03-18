150 лет назад родился Николай Александрович Бердяев, самый известный русский философ. Представитель православного экзистенциализма, создатель философии свободы, Бердяев свои лучшие книги написал в эмиграции.9 комментариев
Песков назвал результат Путина на выборах уникальным
Песков назвал уникальным результат Путина на выборах президента России
Результат Владимира Путина, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента России, действительно уникальный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что такой уровень поддержки Путина стал для кандидата абсолютной победой и самым красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента, консолидации общества вокруг него, передает ТАСС.
Песков также отметил, что выборы проходили при рекордной явке.
Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%.
По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.