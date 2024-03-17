Офис Зеленского оценил вероятность отправки Западом войск на Украину

Замглавы офиса Зеленского Жовква признал, что сейчас речи об отправке западных войск на Украину не идет

Tекст: Антон Антонов

Жовква пояснил, что для отправки Западом войск требуется «соответствующее решение», так как «все эти страны» входят в НАТО, а «Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом» альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он сказал, что «на сегодня этого не произойдет». При этом, как заявил Жовква, если российские войска «пойдут дальше», то государства НАТО будут вынуждены «принимать это коллегиальное решение». Жовква уточнил, что речь идет об угрозе нападения России на страны НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать».