Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»

Медведев предупредил поджигающих урны с бюллетенями о наказании за госизмену

Tекст: Вера Басилая

Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними должны помнить, что их деяния могут быть квалифицированы как государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны, написал в своем Telegram-канале Медведев.

По словам замглавы Совбеза, действия «этих предателей» образуют составы иных преступлений, то и по другим статьям уголовного закона.

Медведев назвал деяния поджигателей и портящих бюллетени в урнах, не детской игрой в спички, а прямым содействием «выродкам», обстреливающим российские города.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.