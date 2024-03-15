Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.2 комментария
Россия решила проанализировать заключенные ранее международные соглашения
Замглавы МИД РФ: Москва откажется от невыгодных ей международных соглашений
Россия проанализирует все ранее заключенные международные соглашения и откажется от невыгодных ей, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.
Он отметил, что вопрос о пересмотре соглашений созрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей, заключенных Россией в прошлом, передает РИА «Новости».
Вершинин подчеркнул, что в первую очередь следует исходить из того, насколько эти соглашения соответствуют национальным интересам нашей России, в том числе в сегодняшних условиях, когда производятся попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб.
МИД и другие ведомства уже проводят эту работу.
Дипломат отметил, что «речь идет о десятках соглашений различного профиля».