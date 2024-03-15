Западные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт

«Коммерсант»: Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт

Tекст: Ольга Никитина

Источники «Коммерсанта» рассказали, что, по информации ретейлеров, компании заключают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Продажи блокируются в том числе на маркетплейсах.

В результате, по информации газеты, эти бренды могут полностью исчезнуть с российского рынка, а на замену им придет продукция из Турции и Китая.

Ранее сообщалось, что в России начали закрываться специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony, на их месте начали открываться точки продаж турецких и китайских поставщиков.