Лондон начал передавать Киеву списанный автотранспорт

FT: Лондон начинает передавать Киеву подлежащие утилизации автомобили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечает издание, возможностью избавиться от старых автомобилей могут воспользоваться жители Лондона при подаче заявления в управление транспортной системой города, что «позволит расширить предоставление жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи тем, кто пострадал» от конфликта, передает ТАСС.

Мэр Садик Хан выделил 210 млн фунтов стерлингов (267 млн долларов) на программу утилизации, по ней владельцы автомобилей могут получить 2 тыс. фунтов (2,5 тыс. долларов), если утилизируют свой автомобиль или же передадут его мэрии, а компенсации для обладателей машин, оборудованных для инвалидных колясок достигают 10 тыс. фунтов (12,7 тыс. долларов). FT утверждает, что лондонская служба скорой медпомощи передает Украине 50 списанных автомашин.

Ранее телеканал GB News сообщил, что власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, ранее предназначенные для утилизации в рамках планов убрать с дорог столицы Британии загрязняющие окружающую среду машины.