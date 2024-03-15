В Крыму заявили об ответственности НАТО за атаки ВСУ на полуостров

Чегринец: НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на Крым

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, страны НАТО, помогающие Украине вооружениями, боеприпасами, разведкой несут полную ответственность за атаки на Крым, как и сама Украина, и должны за это отвечать, передает РИА «Новости». Чегринец добавил, что НАТО показывает свою неприкрытую враждебность в отношении России.

«Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам», – сказал Чегринец.

Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что полеты боевой авиации стран НАТО над Черным морем являются откровенной агрессией, которая провоцирует Россию на жесткий ответ.