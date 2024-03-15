  • Новость часаГубернатор Белгородской области сообщил о ситуации в Грайвороне
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    Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту
    В США решили, что Нетаньяху «сбился с пути»
    Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    Боррель о инициативе папы Римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    18 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    15 марта 2024, 08:25 • Новости дня

    В Крыму заявили об ответственности НАТО за атаки ВСУ на полуостров

    Чегринец: НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на Крым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что НАТО несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона.

    По его словам, страны НАТО, помогающие Украине вооружениями, боеприпасами, разведкой несут полную ответственность за атаки на Крым, как и сама Украина, и должны за это отвечать, передает РИА «Новости». Чегринец добавил, что НАТО показывает свою неприкрытую враждебность в отношении России.

    «Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам», – сказал Чегринец.

    Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что полеты боевой авиации стран НАТО над Черным морем являются откровенной агрессией, которая провоцирует Россию на жесткий ответ.

    14 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золотой запас
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    «Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние», – говорится в резолюции, передает РИА «Новости».

    Речь идет о золотом запасе, культурных, религиозных и архивных ценностях, переданных России на хранение в начале XX века. По утверждению евродепутатов, не возвращая вышеуказанное, Москва «нарушает международное право».

    Кроме того, ЕП призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу ЕС включить вопрос возвращения национального достояния Румынии в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами.

    Ранее историк Армен Гаспарян в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил претензии Румынии на золотой запас в России.

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    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета La Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

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    14 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Times: Россия заглушила сигнал GPS на самолете министра обороны Британии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с министром обороны Британии Грантом Шаппсом на борту, когда он возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО и пролетал недалеко от Калининграда, сообщили британские СМИ.

    Как пишет The Times, Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал самолета британских ВВС с Грантом Шаппсом на борту, возвращавшегося из Польши. Отмечается, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, когда самолет пролетал недалеко от российской территории, находящиеся на борту не могли подключаться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения, передает РИА «Новости».

    Британского министра в то же время заверили, что безопасности самолета ничто не угрожает. Источник в британской оборонной сфере назвал инцидент «безответственным со стороны России».

    Ранее сообщалось, что российские операторы дронов стали использовать квадрокоптеры, у которых во время полета все время «скачет» частота управления, что значительно усложняет средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника заглушить аппарат.

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    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Губернатор Белгородской области сообщил о ситуации в Грайвороне

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 08:51 • Новости дня
    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» Бутрий уехал из России после десяти суток ареста

    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста
    @ vk.com/doc_med

    Tекст: Ольга Никитина

    Московский врач-педиатр, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий сообщил, что выехал из России вместе с женой и сыном.

    Бутрий сообщил в соцсетях, что в процессе отбывания наказания – решением Хамовнического суда Москвы педиатр был арестован на десять суток по статье о возбуждении ненависти и вражды – ему якобы намекнули, что «этим все не ограничится», пишет «Коммерсант».

    Поводом для возбуждения дела в отношении Бутрия стало интервью врача журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

    Бутрий сообщил, что взял с собой минимум вещей. Теперь он собирается проводить дистанционные консультации, заняться просветительскими проектами.

    При этом врач не уточнил, в какой стране планирует остаться.

    По версии следствия, в интервью, которое было опубликовано на YouTube 7 марта 2023 года, Сергей Бутрий совершил «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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    14 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    Компания SpaceX сообщила о потере космического корабля Starship
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Ольга Иванова

    Космический корабль Starship компании SpaceX «был потерян», сообщили в компании.

    Потеря корабля произошла на 49-й минуте полета при входе аппарата в атмосферу на высоте 77 км в ходе третьего испытательного полета. SpaceX на данный момент не уточняет, что именно случилось с Starship, сообщает РИА «Новости».

    Ранее космический корабль Starship компании SpaceX стартовал с космодрома в американском штате Техас.

    Напомним, что ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу. Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    14 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

    Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владелица подмосковной кофейни Strong Coffee Алена Полякевич, выгнавшая из заведения участника спецоперации, в начале марта выехала за пределы России.

    Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

    Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

    Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

    Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.

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    14 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    Путин дал поручение по созданию ядерной энергетической установки в космосе
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросами создания ядерной энергетической установки в космосе.

    Глава государства подчеркнул, что создание такой установки является приоритетным направлением, оно должно быть обеспечено финансированием, передает «Интерфакс».

    В начале недели Путин встретился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, они обсудили подготовку к новой миссии на Международной космической станции. Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России.


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    14 марта 2024, 09:23 • Новости дня
    BI: США готовят раздел Арктики

    BI: В США начали готовить солдат к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике

    BI: США готовят раздел Арктики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты усилили свое внимание к Арктическому региону и стали готовить армию для доминирования там, чтобы бросить вызов России и Китаю, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что руководство США обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

    В ВС США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели на Аляске масштабные учения, чтобы подготовить солдат к экстремальным арктическим условиям. Для усиления влияния в регионе США хотят сотрудничать с Канадой и Данией, говорится в публикации.

    «Они хотят вернуть свои «мускулы» в Арктике», – передает канал «360» содержание статьи.

    Вступление Швеции и Финляндии в НАТО, как отмечает BI, служит в том числе этой цели. Американцы, как пояснил политолог Андрей Кошкин, готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит захвата российского континентального шельфа в Арктике.

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    14 марта 2024, 19:14 • Новости дня
    Боррель о инициативе папы римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    Боррель о инициативе папы римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, Папа Римский Франциск «зашел в сад, в который его никто не звал», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Его святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал», – отметил он в интервью испанской радиостанции RNE. По его словам, призвать Украину сдаться – это нечто большее, чем пожелание мира. Боррель добавил, что сейчас не то время, когда нужно предлагать Украине сдаться, а наоборот, это момент, когда нужно продолжать помогать, передает РИА «Новости».

    Ранее Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».

    Канцлер Германии Олаф Шольц также не согласился с мнением папы Франциска, который призвал к переговорному процессу. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого.

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    14 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Белоусов назвал условие для достижения Россией статуса четвертой экономики мира

    Белоусов: Россия может стать четвертой экономикой мира при росте ВВП не менее 2% в год

    Белоусов назвал условие для достижения Россией статуса четвертой экономики мира
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия может стать четвертой экономикой в мире при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год, сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

    По его словам, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. На сегодня по размеру ВВП, по паритету покупательской способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертой экономикой мира, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что рост ВВП России в годовом выражении за январь составил 4,6%.

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    14 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков
    При попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских военных и пять танков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения в последние сутки сорвали попытку боевиков ВСУ прорваться на приграничную территорию у поселка Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    В ходе ударов авиации и артиллерии уничтожено до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения ВСУ у Ивановки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ у Першотравневого (Харьковская область).

    Украинская сторона на этом направлении за сутки потеряла до 30 человек, танк, американскую артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования ВСУ у Георгиевки, Клещеевки и Невельского в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла свыше 240 человек и три танка.

    При контрбатарейной борьбе поражены артиллерийская система М777, американская гаубица М198, британское орудие FH-70, уничтожен склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны у Тоненького в ДНР. Отражены восемь контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад у Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 410 человек, три бронемашины, включая БМП Bradley, гаубицу Д-30 и станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Владимировки и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 125 человек, танк и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 118-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Высшетарасовки (Днепропетровская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек и два автомобиля.

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Град».

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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