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В Крыму заявили об ответственности НАТО за атаки ВСУ на полуостров
Чегринец: НАТО несет ответственность за атаки ВСУ на Крым
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что НАТО несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона.
По его словам, страны НАТО, помогающие Украине вооружениями, боеприпасами, разведкой несут полную ответственность за атаки на Крым, как и сама Украина, и должны за это отвечать, передает РИА «Новости». Чегринец добавил, что НАТО показывает свою неприкрытую враждебность в отношении России.
«Натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам», – сказал Чегринец.
Ранее постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что полеты боевой авиации стран НАТО над Черным морем являются откровенной агрессией, которая провоцирует Россию на жесткий ответ.