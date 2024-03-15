Нефть подешевела после преодоления Brent отметки в 85 долларов за баррель

Мировые цены на нефть начали снижаться после преодоления Brent отметки в 85 долларов за баррель

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.53 снижается на 0,23%, достигая 85,22 доллара за баррель, при этом показатель впервые с 7 ноября прошлого года находится выше 85 долларов. Апрельские фьючерсы на WTI снижаются на 0,22%, до 81,08 доллара, передает РИА «Новости».

«Пересмотр МЭА и данные о запасах в США цены поддержали, но Brent, скорее всего, опустится к 80 долларам», – цитирует Bloomberg основателz Vanda Insights Ванданe Хари.

Накануне был опубликован доклад Международного энергетического агентства (МЭА), где был повышен прогноз мирового спроса на 190 тыс. баррелей в сутки в этом году.