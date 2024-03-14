Путин рассказал об успешной замене иностранных производителей российскими

Tекст: Валерия Городецкая

«Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин обратил внимание, что во многих отраслях качество отечественных товаров стало лучше, улучшились и сроки поставок на рынок. «Хорошо поработали», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что решаемые экономические вопросы в конечном итоге должны отражаться на социальной сфере. «Здесь у нас тоже большие планы», – заявил Путин.

Ранее Путин рассказал о росте экономики России за январь на 4,6% в годовом выражении.