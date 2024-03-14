В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Путин рассказал об успешной замене иностранных производителей российскими
Отечественные производители успешно заменили на рынке ушедшие зарубежные компании, зачастую их товары превосходят по качеству иностранную продукцию, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин обратил внимание, что во многих отраслях качество отечественных товаров стало лучше, улучшились и сроки поставок на рынок. «Хорошо поработали», – отметил президент.
Он также подчеркнул, что решаемые экономические вопросы в конечном итоге должны отражаться на социальной сфере. «Здесь у нас тоже большие планы», – заявил Путин.
Ранее Путин рассказал о росте экономики России за январь на 4,6% в годовом выражении.