МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений

  • Новость часаВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Колыме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в ВСУ
    Шеф-повар рассказал, как приготовить на Масленицу блины с припеком без русской печи
    Австрия решила выслать двух российских дипломатов
    В США заявили о готовности к проведению ядерных испытаний
    Кортеж Эрдогана попал в ДТП, погиб охранник президента
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone
    Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    15 комментариев
    14 марта 2024, 08:18 • Новости дня

    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений

    Посол: В Индии произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Индии по лицензиям уже произведено почти 1 тыс. танков Т-90 и 300 самолетов Су-30МКИ, активно развивается совместное с Россией производство вооружений. Как сообщил посол России в южноазиатской республике Денис Алипов, заявления об отказе Нью-Дели от российских вооружений – это передергивание фактов.

    По его словам, подобные заявления являются передергиванием фактов, поскольку Индия решает задачу развития собственного ВПК с акцентом на реализацию инициатив «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», которые предполагают максимально возможную локализацию производства и получение новейших технологий, передает ТАСС.

    Алипов добавил, что именно этим обусловлен курс на диверсификацию сотрудничества с зарубежными партнерами, среди которых Россия занимает ведущее место.

    Он добавил, что в Индии по лицензиям уже произведено почти 300 самолетов Су-30МКИ и 1 тыс. танков Т-90, производятся ракетные комплексы «Брамос», работает СП Indo-Russian Rifles по выпуску автоматов АК-203, при этом, в отличие от западников, Россия готова идти на максимально полную передачу передовых технологий.

    Посол добавил, что Индия не признает односторонние западные санкции, считая их нелегитимными. По его словам, большинство индийских компаний и банков в значительной степени зависят от по-прежнему контролируемой Западом Бреттон-Вудской финансовой системы и завязаны на операции с долларом США.

    Алипов указал, что иногда встречается желание партнеров «взять паузу» в диалоге с российскими предприятиями или вовсе отказаться от сотрудничества, но уникальность Индии в том, что на месте одного зазевавшегося бизнесмена тут же возникают двое других, поэтому нет нехватки в тех, кого не пугают антироссийские санкции. Алипов подчеркнул, что, как ни парадоксально, «шоковая терапия» в виде текущей геополитической трансформации позволила подступиться к реализации потенциала российско-индийского сотрудничества.

    «Рассчитываем на еще более глубокое объединение национальных систем в финансово-банковской, научно-технической сферах сотрудничества. Время показало, что западные модели используются в интересах отдельной группы стран и не могут считаться надежными. Пришло время для России и Индии интернационализировать отечественные платформы. Их сопряжение – залог успеха наших отношений», – добавил посол России.

    Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

    Коментарии (16)
    12 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области

    Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появилось видео крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.

    При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма, отмечает РИА «Новости».

    В Минобороны ранее во вторник сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.

    Коментарии (9)
    11 марта 2024, 11:48 • Новости дня
    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ

    Адмирал Комоедов подтвердил смену главкома ВМФ

    Стало известно о назначении нового врио главкома ВМФ
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ).

    «Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат», – сообщил Комоедов Ura.ru.

    При этом официальных сообщений от Минобороны пока не было.

    Комоедов добавил, что ему об этом сообщили «двадцать источников». Какие предпосылки привели к возможной смене главкома ВМФ, он не уточнил.

    По информации СМИ, Моисеев сменил на посту адмирала Николая Евменова.

    Коментарии (51)
    12 марта 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

    Минобороны: Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

    Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области при взлете для выполнения планового полета, сообщили в Минобороны России.

    На борту самолета, по данным российского военного ведомства, находились 15 человек – восемь членов экипажа и семь пассажиров, передает ТАСС.

    Причиной крушения, по данным Минобороны, стал пожар одного из двигателей при взлете воздушного судна.

    В Минобороны уточнили, что крушение произошло во вторник около 12.00 мск.

    Коментарии (13)
    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

    Коментарии (27)
    12 марта 2024, 07:40 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области

    Пожар начался в Кстовской промзоне в Нижегородской области после атаки беспилотников ВСУ

    Беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул в Кстовской промзоне Нижегородской области после того, как украинские беспилотники атаковали объект, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    «На объект топливно-энергетического комплекса совершена атака беспилотников», – написал Никитин в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте работают спецслужбы, задействованы все силы и средства для локализации возгорания на установке по переработке  нефти. В тушении огня также задействовали пожарный поезд.

    Губернатор подчеркнул: по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

    Коментарии (30)
    11 марта 2024, 15:21 • Новости дня
    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    МО: Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения

    Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения
    @ Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с гвардейским ракетным крейсером «Варяг» прибыл на рейд порта Чехбехар Исламской Республики Иран для участия в совместных военно-морских учениях «Морской пояс безопасности-2024», сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ведомства, российский гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный до фрегата большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», два боевых корабля и судно снабжения ВМС Китая, а также более десяти кораблей, катеров, судов обеспечения и три вертолета ВМС Ирана примут участие в совместном военно-морском учении «Морской пояс безопасности-2024», передает ТАСС.

    Там уточнили, что практическая часть учений пройдет в акватории Оманского залива Аравийского моря. Главной целью маневров заявлена отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

    Ранее лрейсер «Варяг» отразил налет «противника» в Аравийском море.

    Коментарии (5)
    12 марта 2024, 03:37 • Новости дня
    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотника

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион
    @ Андрей Широков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его сторонники с помощью беспилотника атаковали израильский международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Накануне вечером «бойцы «Исламского сопротивления Ирака» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в глубине узурпаторского образования», – приводит заявление движения ТАСС.

    При жтом подтверждения атаки со стороны Израиля пока не поступало.

    Отмечается, что шиитские формирования в Ираке усилили активность в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

    В частности, ополченцы стали регулярно атаковать американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.

    Коментарии (2)
    12 марта 2024, 14:33 • Новости дня
    На Западе рассказали о революционном российском оружии

    TNI: Созданная в СССР торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Созданная во времена СССР ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» стала самым инновационным видом подводного оружия, пишет The National Interest.

    В публикации говорится, что торпеда «Шквал» развивает скорость до 200 узлов, благодаря ракетному двигателю и феномену суперкавитации она произвела революцию в подводной войне, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Шквал» испаряет воду в пар в носовой части, создает газовый пузырь, благодаря чему снижается сопротивление и в разы увеличивается скорость.

    Ранее военный обозреватель Крис Осборн заявил, что ВА-111 «Шквал»  представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.

    До этого американские СМИ назвали торпеду «Шквал» оружием, которое позволит России «покорить мир».

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    Замглавы Минобороны стал генерал-лейтенант Булыга
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению (МТО) назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, сообщило ведомство в понедельник.

    Замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение ВС России, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там добавили, что до этого генерал был в должности заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

    Ранее пост заместителя министра обороны России по МТО занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он вновь назначен на должность заместителя директора Росгвардии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный. От генерала требовалось применить успешный опыт Росгвардии по выстраиванию четких логистических потоков», – отметил депутат. Он подчеркнул, что возвращение Кузьменкова в Росгвардию «означает, что он успешно справился с поставленными задачами».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об исключении из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

    Коментарии (0)
    12 марта 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

    Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область, сбросив четыре взрывных устройства на линии электропередач

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник повредил линии электропередач в Белгородском районе Белгородской области, сбросив на них четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов», – написал Главков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что электричества нет в селах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.

    По словам губернатора, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.


    Коментарии (0)
    12 марта 2024, 21:36 • Новости дня
    Ту-22М3 и МиГ-31 с «Кинжалами» совершили полет над Балтийским и Каспийским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 и истребитель-перехватчик МиГ-31 провели плановые полеты над акваториями Балтийского и Каспийского морей, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты дальней авиации провели плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, в нем были задействованы бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также при полете экипаж МиГ-31 отработал дозаправку топливом в воздухе.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полеты проводились «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

    Истребительное сопровождение осуществляли самолеты Су-30СМ и Су-35С. На некоторых этапах перелета самолеты ВКС России сопровождались истребителями других стран.

    Коментарии (0)
    12 марта 2024, 08:04 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 25 украинских беспилотников

    Над регионами России за ночь уничтожено и перехвачено 25 украинских беспилотников

    Российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 25 украинских беспилотников
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО в ночь на 12 марта уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Московской, Ленинградской, Орловской и Тульской областями, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над территориями Курской (одиннадцать БПЛА), Белгородской (семь беспилотников), Московской (два БПЛА), Орловской (два БПЛА), Ленинградской (один БПЛА), , Брянской (один беспилотник), Тульской (один БПЛА) областей, передает ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что в Нижегородской области беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону. В результате начался пожар, который тушат с помощью пожарного поезда.

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    Ижевский механический завод решил на 60% увеличить выпуск продукции по ГОЗ

    Ижевский механический завод в 2024 году на 60% увеличит выпуск продукции по ГОЗ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в концерн «Калашников» Ижевский механический завод (ИМЗ) в этом году на 60% увеличит выпуск продукции по гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе концерна со ссылкой на управляющего директора завода Валентина Каргина.

    По словам Каргина, в планах ИМЗ на 2024 год увеличение выпуска продукции по ГОЗ еще на 60%, что обеспечит почти двукратный рост производства, передает ТАСС.

    В пресс-службе концерна добавили, что в 2023 году ИМЗ увеличил объем производства на 24%, выручка предприятия также поднялась на 36% по итогам года, а в IV квартале 2023 года ИМЗ вышел на рекордные показатели с момента существования по производству комплектующих в рамках кооперации для спецпродукции.

    В «Калашникове» напомнили, что ИМЗ также значительно в пять раз нарастил производство боевых пистолетов в 2023 году.

    Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о пятикратном росте выпуска пистолетов за последний год.

    Коментарии (0)
    11 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    SIPRI: Закупки вооружений странами Европы в 2019–2023 годах почти удвоились

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские страны в 2019–2023 годах почти удвоили (прирост на 94%) закупки вооружений в сравнении с предыдущим пятилетним периодом 2014–2018 годов, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

    США, по данным SIPRI, в 2019–2023 годах нарастили экспорт вооружений на 17%, а российский экспорт сократился, как утверждается, наполовину. Россия впервые в рейтинге SIPRI заняла третье место в списке крупнейших экспортеров мира. На второе место вышла Франция. При этом глобальный объем поставок вооружений снизился на 3,3%, передает ТАСС.

    Кроме того, SIPRI отметили, что экспорт в страны Азии и Океании, среди которых присутствуют десять самых крупных в мире импортеров, продемонстрировал существенный рост. Так, 68% объема мирового экспорта пришлись на страны Азии и Океании. Самыми крупными покупателями стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%).

    Также отмечается, что 55% военных закупок странами Европы в указанный период пришлись на поставки из Соединенных Штатов – это на 35% больше, чем в 2014–2018 годах.

    Ранее в Рособоронэкспорте сообщили, что страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, заинтересованы в организации совместного с Россией производства и разработки вооружений и военной техники.

    Коментарии (0)
    Главное
    Суд штата Джорджия снял с Трампа ряд обвинений
    Пленный украинец рассказал о хаотичном бегстве ВСУ из Авдеевки
    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    В Чехии рассказали, когда Киев получит закупленные ЕС боеприпасы
    Палата представителей США решила запретить TikTok в стране
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок

    Почему биткоин и золото вместе ставят исторические рекорды

    Биткоин и золото – два актива, которые поставили новые исторические рекорды. И останавливаться, судя по всему, на достигнутом они не собираются. Почему эти два актива так резко выстрелили и какие прогнозы по ним делают аналитики? Подробности

    Перейти в раздел

    Риск третьей мировой войны расколол власти Польши

    Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого. Главный лоббист «ястребов» – глава МИД Радослав Сикорский. Но он работает не на США, а на другую силу. Подробности

    Перейти в раздел

    Прирост населения заставит осмелеть экономику России

    В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек. По мнению экспертов, реализация такого замысла могла бы принципиально изменить структуру российской экономики, сделав рентабельными многие виды промышленности – от авиастроения до массового производства микрочипов. Как Россия могла бы добиться подобных результатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............