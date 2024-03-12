Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Появилось видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
Опубликовано видео крушения самолета Ил-76 в Ивановской области
В Сети появилось видео крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области.
При падении самолета Ил-76 в Ивановской области в воздухе оставалась полоса дыма, отмечает РИА «Новости».
В Минобороны ранее во вторник сообщили, что Ил-76, на борту которого находились 15 человек, упал в ходе выполнения планового полета в Ивановской области. На месте крушения возник пожар, его оперативно потушили.