Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Politico: Пентагону нужно 10 млрд долларов для замены переданного Киеву вооружения
Politico: Пентагону нужно 10 млрд долларов для замены переданного Украине вооружения
Министерству обороны Соединенных Штатов необходимо 10 млрд долларов, чтобы заменить отправленные Киеву вооружения, при этом пока что необходимых средств нет, пишет Politico.
По данным источника издания, в Белом доме в данный момент не могут найти достаточное финансирование для того, чтобы восполнить все, что было предоставлено Украине, передает ТАСС.
Так, по мнению представителя ведомства, в случае если Пентагон не получит необходимую сумму, это отразится на боеготовности самих США, на их запасах.
Politico отмечает, что США придется заменять старые модели вооружений более современными и, соответственно, дорогими образцами.
При этом, как считают авторы материала, сумма в 10 млрд долларов не берет в расчет расходы на обучение украинских военных, а также наращивание американского присутствия в Европе после начала специальной военной операции в 2022 году.
Ранее в США опубликовали отчет о связанных с военной помощью Киеву нарушениях.