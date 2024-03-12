Politico: Пентагону нужно 10 млрд долларов для замены переданного Киеву вооружения

Politico: Пентагону нужно 10 млрд долларов для замены переданного Украине вооружения

Tекст: Александра Юдина

По данным источника издания, в Белом доме в данный момент не могут найти достаточное финансирование для того, чтобы восполнить все, что было предоставлено Украине, передает ТАСС.

Так, по мнению представителя ведомства, в случае если Пентагон не получит необходимую сумму, это отразится на боеготовности самих США, на их запасах.

Politico отмечает, что США придется заменять старые модели вооружений более современными и, соответственно, дорогими образцами.

При этом, как считают авторы материала, сумма в 10 млрд долларов не берет в расчет расходы на обучение украинских военных, а также наращивание американского присутствия в Европе после начала специальной военной операции в 2022 году.

Ранее в США опубликовали отчет о связанных с военной помощью Киеву нарушениях.

