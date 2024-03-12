Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Банька захотел переизбраться на пост главы ВАДА
Польский чиновник Витольд Банька решил подать документы на переизбрание в должности президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), об этом он заявил на симпозиуме организации.
Банька заявил, что выдвинул свою кандидатуру на новый срок, также кандидатуру на пост вице-президента выдвинул занимающий сейчас эту должность Ян Ян, передает ТАСС.
Банька руководит ВАДА с 1 января 2020 года, ему 39 лет. В 2022 году он переизбирался на пост президента организации.
В прошлом году Банька угрожал некими «последствиями» спортсменам, которые решили участвовать в российских Играх дружбы.