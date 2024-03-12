Банька захотел переизбраться на пост главы ВАДА

Tекст: Алексей Дегтярев

Банька заявил, что выдвинул свою кандидатуру на новый срок, также кандидатуру на пост вице-президента выдвинул занимающий сейчас эту должность Ян Ян, передает ТАСС.

Банька руководит ВАДА с 1 января 2020 года, ему 39 лет. В 2022 году он переизбирался на пост президента организации.

В прошлом году Банька угрожал некими «последствиями» спортсменам, которые решили участвовать в российских Играх дружбы.